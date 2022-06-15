الهيئة العامة غير العادية لـ ” كابيتال بنك” تصادق على زيادة رأس المال لمصلحه صندوق الاستثمارات العامة

-الصندوق مستثمر بـ 23.97% من رأسمال المجموعة وبقيمة 131.2 مليون دينار أردني

-السالم: الصفقة من أهم الصفقات على مستوى القطاع المصرفي في المنطقة وانعكاساتها إيجابية وطويلة الأمد على المجموعة

وطنا اليوم/ عمّان 15حزيران 2022

صادقت الهيئة العامة لكابيتال بنك خلال اجتماعها غير العادي الذي عقد يوم الأربعاء 15 حزيران بواسطة تقنية الاتصال المرئي والإلكتروني، على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال البنك من خلال إصدار أسهم جديدة لمصلحة صندوق الاستثمارات العامة (“الصندوق”) كمستثمر استراتيجي في البنك (“الصفقة”).

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة كابيتال بنك، باسم خليل السالم، خلال ترؤس اجتماع الهيئة العامة غير العادي بحضور الرئيس التنفيذي للمجموعة، داود الغول وما نسبته 86.9% من حملة الأسهم، إن صفقة دخول “الصندوق” ب23.97 % من رأسمال المجموعة وبقيمة 131.2 مليون دينار أردني، تعد من أهم الصفقات التي شهدها القطاع المصرفي في المنطقة والتي ستنعكس إيجاباً على مكانة كابيتال بنك ومركزه المالي على المدى الطويل.

وأضاف السالم، أنه سيتم إصدار 63 مليون سهم لمصلحة صندوق الاستثمارات العامة عند إتمام الصفقة، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على حقوق المساهمين التي سترتفع إلى أكثر من 600 مليون دينار أردني.

وأكد السالم، أن دخول صندوق الاستثمارات العامة كمستثمر استراتيجي في رأسمال مجموعة كابيتال بنك خطوة في غاية الأهمية، وتعبر عن السمعة الطيبة والمكانة المرموقة التي تتمتع بها المجموعة في المنطقة العربية والإقليم، مشيراً إلى أن الصفقة ستساهم في تمكين المجموعة من تنفيذ استراتيجيتها التوسعية وطرح منتجات وخدمات جديدة تلبي احتياجات العملاء والأسواق المتزايدة والتي تنعكس إيجاباً على ربحيتها، وبالتالي على قدرتها على توزيع الأرباح بشكل متنامي،إضافةً إلى الانعكاسات الإيجابية على سعر التداول لسهم مجموعة كابيتال بنك.

وشدد السالم على أن كابيتال بنك قادر على تحقيق عوائد للمساهمين بنسب ذات أرقام مزدوجة على الرغم من زيادة رأس المال وذلك من خلال الخطط التوسعية والافاق الاستثمارية التي تنوي المجموعة القيام بها، مؤكداً أن دخول الصندوق كمستثمر استراتيجي في مجموعة كابيتال بنك دليل ثقة، خاصة وأن كابيتال بنك حقق أداءً متميزاً على مستوى القطاع المصرفي الأردني، وأثبت جدارته في مواجهة التحديات، بل وتحويلها الى فرص للنمو في فترة استثنائية شهدها الأردن والعالم بأكمله، حيث أتت هذه الفرص بعوائد إيجابية على المستثمرين والعملاء على حد سواء.

وكان السالم قد أشار في بداية كلمته، إلى الإنجازات التي حققتها مجموعة كابيتال بنك خلال السنتين من حيثالاستحواذ على إثنين من أعرق المصارف الأجنبية العاملة في الأردن والعراق مثل بنك عوده، وبنك سوسيته جنرال –الأردن، وإطلاق البنك الرقمي – Blink،إضافة إلى إصدار أول أسناد قرض دائمة بـقيمة 100 مليون دولار.