قبيلات تزور معلمتي عجلون: سنتخذ الإجراءات القانونية

وطنا اليوم:قالت أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون المالية والإدارية الدكتورة نجوى قبيلات، إنها قامت بزيارة للمعلمتين اللاتي اعتدي عليهما داخل مدرسة في عجلون صباح اليوم الاربعاء وجرى نقلهما الى المستشفى، مشيرة إلى أن وضعهما الصحي مطمئن.

وأكد قبيلات أن حادثة الاعتداء على المعلمات دخيلة على المجتمع الأردني، ولم يسجل مثلها من قبل.

ونوهت قبيلات إلى أن وزارة التربية والتعليم معنية بحماية معلميها ومعلماتها، وستتخذ كافة الإجراءات القانونية لضمان ذلك.