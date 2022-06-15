الصناعة والتجارة ترد على عبيدات: كيلو الخبز يكلف (55) قرشا

وطنا اليوم:ردت وزارة الصناعة والتجارة على تصريحات رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك محمد عبيدات، بخصوص أسعار الخبز .

وفيها ردها على تصريح عبيدات ، قالت أمين عام وزرة الصناعة والتجارة، دانا الزعبي، إن هذا التصريح غير صحيح.

وأكدت اليوم الأربعاء، عدم وجود أي توجه أو نيه لرفع أسعار الخبز، وأن الحكومة ستتحمل الحكومة الأعباء المالية الإضافية للمحافظة على أسعار الخبز دون تغيير رغم ارتفاع كلف استيراد القمح.

وشددت على أن تكلفة انتاج كيلوا الخبز تبلغ 55 قرشا حسب الأسعار الحالية، وأن الحكومة هي من تتحمل فرق التكلفة، مبينة أن الحكومة تحمل فرق الدعم بمقدار 310 دينارا للطن.

وأوضحت أن مخزون القمح ارتفع الى 13 شهرا بعد شراء كميات جديدة من القمح بواقع 180 ألف طن بأسعار مرتفعة مؤخرا.

وأفادت أن التعاطي بسلبية مبنية على التضليل في ملف شديد الحساسية يعكس عدم “الموضوعية والدقة وتقديم حقائق رقمية وعلمية” تضر بالصالح العام وفي مرحلة ما قد تعرض صاحبها للمساءلة لان موضوع القمح يرتبط مباشرة بالأمن الاقتصادي والغذائي والوطني ولن يسمح بالمساس به اطلاقا