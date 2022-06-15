وفاة زوجة وزير داخلية تونس متأثرة بإصابتها في انفجار غاز بمنزلها

وطنا اليوم:أعلن الناطق باسم الحكومة التونسية نصر الدين النصيبي، الأربعاء، وفاة زوجة وزير الداخلية توفيق شرف الدين، متأثرة بإصابات تعرضت لها في حادثة انفجار غاز بمنزلها في أيار/مايو الماضي.

وقال الوزير النصيبي، في تصريح نشرته الإذاعة الوطنية الرسمية، “توفيت زوجة وزير الداخلية صباح اليوم، بعد إصابتها أخيرا في حادثة انفجار الغاز بمنزلها”.

وفي 16 أيار/مايو الماضي، أفادت وسائل إعلام تونسية بوقوع انفجار في منزل وزير الداخلية من جراء تسرب للغاز، وإصابة زوجته في الحادث.

ونقلت حينها وسائل الإعلام، عن مصدر مطلع لم تسمه، أن الانفجار وقع بمنزل الوزير في العاصمة تونس، إثر تسرب للغاز المنزلي.

وأضاف المصدر آنذاك أن “الوزير في صحة جيدة، في حين نقلت زوجته إلى مستشفى الحروق ببن عروس (جنوب العاصمة)”، مشيرا إلى أن حالتها الصحية كانت “مستقرة”.

وشرف الدين، كان رئيسا لحملة الرئيس التونسي قيس سعيد في انتخابات 2019، قبل تعيينه وزيرا للداخلية في تشرين الأول/أكتوبر الماضي