ارتفاع صادرات صناعة عمان 61% في 5 أشهر

وطنا اليوم:زادت صادرات غرفة صناعة عمان خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي بنسبة 61 بالمئة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي 2021.

وسجلت غالبية القطاعات الصناعية ارتفاعا بصادراتها خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي، باستثناء الصناعات العلاجية واللوازم الطبية، حيث انخفضت بنسبة 18 بالمئة، متراجعة إلى 188 مليون دينار، مقارنة مع 228 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتظهر المعطيات الإحصائية الصادرة عن صناعة عمان، أن صادرات الغرفة لا زالت تواصل حركة صعودها اللافتة التي سجلتها منذ بداية العام الحالي 2022، محققة معها نسب زيادة غير مسبوقة.

وتؤكد هذه الأرقام، قدرة الصناعة الأردنية على تجاوز الصعوبات والمنافسة في الأسواق التصديرية نظرا لجودتها العالية، ما يتطلب توفير المزيد من الممكنات للمصنعين وبما يمكنهم من زيادة الإنتاج والتوسع بالأعمال التي تولد المزيد من فرص العمل.

وتصل صادرات منتجات الصناعة الأردنية المنتشرة في غالبية مناطق المملكة إلى أكثر من 142 سوقا حول العالم جراء تصدير 1400 سلعة متنوعة.

ووفقا للمعطيات الإحصائية، بلغت صادرات الغرفة خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي 2.858 مليار دينار، مقابل 1.777 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي.

واستحوذت الهند والولايات المتحدة الأميركية والسعودية والعراق على أكثر من نصف صادرات غرفة صناعة عمان خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي مسجلة ما قيمته 1.559 مليار دينار.

وحسب المعطيات الإحصائية، ارتفعت صادرات الغرفة إلى الهند خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي إلى 652 مليون دينار مقابل 255 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي، بزيادة نسبتها 155 بالمئة، جعلتها بمقدمة الدول العربية والأجنبية الأكثر استقبالا لصادرات صناعة عمان.

وارتفعت صادرات الغرفة للولايات المتحدة الأميركية خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي إلى 391 مليون دينار مقابل 323 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة زيادة 21 بالمئة.

وأشارت المعطيات الإحصائية إلى أن صادرات صناعة عمان زادت خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي إلى السعودية بنسبة 21 بالمئة، لتصل الى 278 مليون دينار، مقارنة مع 238 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت صادرات صادرات صناعة عمان إلى العراق خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي إلى نحو 229 مليون دينار مقابل 205 ملايين دينار لنفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة زيادة 12 بالمئة.

وسجلت صادرات الغرفة إلى الجارة سوريا زيادة خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي نسبتها 39 بالمئة، لتصل إلى 47 مليون دينار مقارنة مع 34 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي 2021.

كما ارتفعت صادرات صناعة عمان إلى الشقيقة فلسطين بنسبة 35 بالمئة، لتبلغ 59 مليون دينار خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي، مقارنة مع 44 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي.

وتوزعت صادرات الغرفة خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي، على قطاعات الصناعات التعدينية بقيمة نحو 971 مليون دينار، والكيماوية ومستحضرات التجميل 589 مليون دينار، والهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات 376 مليون دينار.

وبلغت صادرات قطاعات الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية ما قيمته نحو 282 مليون دينار، والعلاجية واللوازم الطبية 188 مليونا والجلدية والمحيكات 174 مليون دينار.

في حين توزعت بقية صادرات الغرفة على قطاعات صناعات التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية 120 مليون دينار والبلاستيكية والمطاطية 109 ملايين دينار، والإنشائية 40 مليون دينار والصناعات الخشبية والأثاث بقيمة 9 ملايين دينار.

يذكر أن غرفة صناعة عمان التي تأسست عام 1962 وتضم في عضويتها حاليا 8600 منشأة صناعية، تشغل 159 ألف عامل وعاملة برأسمال يصل إلى نحو 5 مليارات دينار.

وتلعب الصناعة التي تشغل اليوم بمختلف مجالاتها في جميع أنحاء المملكة 254 ألف عامل وعاملة، دورا محوريا بالميزان التجاري للمملكة، وتسهم بما نسبته 93 بالمئة من إجمالي الصادرات الوطنية، بقيمة تصل إلى 5 مليارات دينار سنويا، فيما يبلغ حجم الاستثمار بالقطاع 15 مليار دينار.