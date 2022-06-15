جامعة البترا وجامعة “تافتس” الأميركية تبحثان التعاون في مجال ابتكار الأغذية

وطنا اليوم:بحثت جامعة البترا وجامعة “تافتس” الأميركية سبل التعاون لتطوير الأبحاث العلمية والدراسات في مجال ابتكار الأغذية والصحة المثلى للرضع والأطفال والأمهات، ضمن مشروع “مختبر الابتكار لتغذية المستقبل في الأردن”، الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

ويضم المشروع باحثين من قسم التغذية السريرية والحميات في كلية الصيدلة بجامعة البترا ونظرائهم من كلية فريدمان للعلوم وسياسات التغذية في جامعة “تافتس”.

وأكد عميد كلية الصيدلة بجامعة البترا الدكتور إبراهيم الأدهم أن الباحثين المشاركين من جامعة البترا في المشروع هم من أصحاب الكفاءة العلمية والبحثية العالية، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أهمية التعاون بين الباحثين الأردنيين ونظرائهم في المؤسسات الإقليمية والدولية بما يساعد في تبادل الخبرات الأكاديمية والبحثية.

وأشارت المنسقة الاقليمية و الدولية للشراكات البحثية الدكتورة آية طلال زيد الكيلاني أن التعاون بين علماء من جامعة البترا وجامعة “تافتس” يساعد في الارتقاء بالبحث العلمي بما يخدم المجتمع المحلي والوطن، قائلة “إننا سعداء اليوم بوجود ممثلي جامعة “تافتس” الأميركية بمشروع مختبر الابتكار لتغذية المستقبل”.

وقدم زميل البحث الأكاديمي الدكتور معاذ الرحامنة والمنسق القطري الدكتورة حنين أبو ليلى من جامعة “تافتس” نبذة حول أنشطة المشروع لأعضاء الهيئة الأكاديمية في كلية الصيدلة ولطلبة الكلية، موضحين فرص التعاون مع جامعة البترا في مجال تطوير الأبحاث والدراسات والمشاركة في الفعاليات العلمية، بالإضافة إلى تزويد الطلبة بالمنشورات الخاصة بالمشروع وكيف يمكن أن يكونوا مشاركين فاعلين في المشروع.