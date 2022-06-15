وفد اردني مائي يزور الشركة القابضة للمياه المصرية ويطلع على التجربة المصرية المائية

وطنا اليوم_في اطار التعاون الاردني المصري وإستكمالاً لأعمال اللجنة الفنية المشتركة للسير بالبرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم (الأردنية -المصرية) 2021-2023 لمناقشة مجالات التعاون بين البلدين في مجال الموارد المائية وتبادل الخبرات، والسعي لتنفيذ بنود البرنامج التنفيذي ضمن إطار التعاون الدولي وعلى هامش الاجتماع الرابع للجنة الفنية المشتركة ، التقى رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي المهندس ممدوح رسلان ونائب رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث المياه الدكتورة سلوى أبو العلا وبحضورمساعد المستشار الإقتصادي بالسفارة الأردنية الدكتورة أسماء العوايشة وفد اردني من قطاع المياه في القاهرة بمشاركة من الوكالة الالمانية GIZ بهدف الاطلاع على التجربة المصرية في مجالات تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي واعادة استخدام المياه المعالجة والحمأة .



واستعرض المهندس رسلان الجهود المصرية المبذولة في قطاع المياه والصرف الصحي من خلال الشركة القابضة وأشار إلى مدى التطور فى منظومة الجودة والمختبرات، وتطبيق نظم التحكم ومراقبة البيانات عن بعد (SCADA)، وتفعيل مبادئ الإدارة الفنية المستدامة (TSM)، وخطة ترشيد استهلاك الطاقة من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة، والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية / الطاقة الحيوية)، والإتفاق على توأمة مراكز التدريب لدى الجانبين في مجالات تنمية الكوادر العاملة في قطاع المياه والصرف الصحي.





وجرى خلال الزيارة جولات ميدانية شملت عدد من محطات الصرف الصحي والتحلية والإطلاع على مختبرات البحث والتطويرالتابعة للمركز القومي لبحوث المياه، حيث تم من خلال الزيارات الإطلاع على نماذج مختلفه لمعالجة الحمأة والإستفادة منها في مجالات الزراعة وإنتاج الطاقة وتقنيات معالجة مياه الصرف الصحي وأعادة إستخدامها في مجال الزراعة.



واعرب الوفد عن سعادته لما وصل اليه التعاون مع قطاع المياه في الاردن مع الشركة القابضة متطلعين الى زيادة التعاون في عدة مجالات .