وطنا اليوم تنشر التفاصيل الكاملة لإستراتيجية أمانة عمان الكبرى للسنوات الخمس القادمه

وطنا اليوم ـ

* 212 مشروعا ومبادرة لتحقيق 15 غاية استراتيجية و30 هدفا استراتيجيا بكلفة اجمالية 918 مليون دينار

* انشاء حدائق جديدة بمساحة تصل الى 635 ألف متر مربع وزيادة حصة الفرد من الرقعة الخضراء من 3.18 الى 5 متر مربع

* باص عمّان: شراء وتشغيل 136 حافلة و15 حافلة كهربائية ليصل عدد الحافلات الى 286

* مشروع حافلات التردد السريع المرحلة الاولى/ الثانية تتضمن التحسينات المرورية للتقاطعات وحلول مرورية بطول 50 كم بقيمة 281 مليون دينار

* مخطط شمولي لتطوير الخدمات والبنى التحتية في مناطق شرق وجنوب عمان

* تستند الاستراتيجية إلى أربعة محاور رئيسية هي جودة الحياة والبيئة، النقل والحلول المرورية والبنية التحتية، الاستثمار، والتشريعات

* رفع جودة حياة المواطن من خلال تطوير المرافق العامة والخدمات مثل النقل العام والبنى التحتية والتصميم الحضري والبيئة النظيفة والمستدامة وسيادة القانون.

أطلقت أمانة عمان خطتها الاستراتيجية 2022- 2026 والتي تضمنت 212 مشروعاً ومبادرة لتحقيق 15 غاية استراتيجية و30 هدفاً استراتيجياً بقيمة إجمالية 918 مليون دينار خلال الخمس سنوات القادمة، وتنسجم مع الأهداف الوطنية وأهداف التنمية المستدامة ورؤية التحديث الاقتصادي.

يذكر ان هذه الموازنة مخصصة لمشاريع نوعية لاحداث إثر مباشر في الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تطوير التشريعات وتعزيز الاستثمار ورفع جودة حياة المواطن والبيئة والنقل والحلول المرورية والبنية التحتية، وتتصدى للتحديات مثل التغير المناخي وازدياد عدد السكان، هذا بالإضافة إلى الموازنات الاخرى المخصصة لإدامة العمل البلدي التقليدي والنفقات التشغيلية وغيرها.

وتهدف الخطة الإستراتيجية الى تطوير المرافق العامة والخدمات خاصة النقل العام والبنى التحتية والتصميم الحضري والبيئة النظيفة والمستدامة وسيادة القانون وضمن أربعة محاور رئيسية هي جودة الحياة والبيئة، النقل والحلول المرورية والبنية التحتية، الاستثمار، والتشريعات.

اولا : محور نوعية الحياة والبيئة وتضمنت الاستراتيجية مشاريع من أبرزها:

• انشاء متنزهات وحدائق جديدة واعادة تاهيل وتطوير حدائق بقيمة 44 مليون دينار خلال 5 سنوات ويبدأ العمل هذا العام 2022 وتشمل من متنزهات و حدائق كبرى City parks و حدائق أحياء والعمل على استدامتها وتوفير المرافق اللازمة لاحتضان النشاطات المختلفة بما يسهم بتحقيق استراتيجية عمان خضراء (GCAP) ومواجهة تحديات التغير المناخي بإنشاء حدائق أحياء جديدة عدد (13) واعادة تاهيل وتطوير حدائق أحياء قائمة ومتنزهات عدد (26) واستكمال مشروع انشاء حدائق الملك عبدالله الثاني (المرحلة الرابعة والخامسة) واعادة تأهيل حدائق الملك عبدالله الاول / وادي صقرة.

• انشاء شركة رؤية عمان للمعالجة وإعادة التدوير في هذا العام 2022 وتهدف لتحقيق الإدارة الشاملة لمنظومة إدارة النفايات الصلبة بمراحلها المختلفة (الجمع ، النقل ، الفرز ، التدوير ، المعالجة و انتاج الطاقة النظيفة بما يسهم بتحقيق المعايير البيئية العالمية و أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، وسيكون المشروع بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP Module ).

• مشروع عمان مدينة ذكية وهو برنامج متكامل (من 10 مشاريع ) لتعزيز القدرة التنافسية و كفاءة المدينة بالإعتماد على البيانات الحضرية في الوقت الحقيقي (Real Time) باستخدام الأنترنت ، لربط مختلف مكونات البنية التحتية والخدمات المقدمة للارتقاء بنوعية الحياة لمواطني عمّان وزوارها وسيكون المشروع بنظام الشراكة بين القطاع العام والخاص (PPP Module ).

• تطوير خطة شرق عمان الاستراتيجية التنموية ويهدف الى جذب الاستثمارات التجارية والسكنية ولتعزيز الازدهار الاقتصادي ، تضم منطقة الدراسة 4 مناطق (منطقة أحد، منطقة ماركا, منطقة النصر، منطقة القويسمة) وبكلفة تقديرية 1.5 مليون دينار.

• مشروع المعالجة البيولوجية الميكانيكية للنفايات: ويهدف المشروع إلى انشاء (منشأة ميكانيكية- بيولوجية) لمعالجة النفايات العضوية بطاقة انتاجية مبدأية تصل إلى 239 طن/ يومياً والذي سيقوم على إعادة تدوير النفايات وانتاج الطاقة والسماد ، ويبدأ العمل فيه هذا العام 2022 وبكلفة تقديرية 11 مليون دينار.

• مشروع اعادة تدوير النفايات من القطاع التجاري: تطوير الاطار الاستراتيجي لإعادة تدوير النفايات الصلبة التجارية لأمانة عمان الكبرى بهدف تحقيق العديد من الفوائد البيئية والاقتصادية والاجتماعية والحفاظ على عمان كمدينة مرنة ومستدامة وخضراء ، ويبدأ العمل فيه هذا العام 2022 وبكلفة تقديرية 12 مليون دينار.

• مشروع التنمية العمرانية المستدامة: وهو مشروع مدعوم من برنامج الأمم المتحدة الأنماني (UNDP) يهدف الى تطبيق معايير الاستدامة الحضرية للمدينة ومواجهة التغيرات المناخية وتقليل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون وبكلفة تقديرية 2.64 مليون دينار.

• برنامج تمكين الشباب والمرأة والتوعية المجتمعية: ويهدف الى توفير برامج تدريبية ورفع قدرات فئتي الشباب المرأة لتمكينهم وتأهيلهم لدخول سوق العمل بالإضافة الى التمكين المعرفي والتوعية في المجالات السياسية والصحية والنفسية وغيرها، ويبدأ العمل فيه هذا العام 2022 وبكلفة تقديرية 1.85 مليون دينار.

• برامج تنمية الابداع والابتكار للاطفال والشباب وتنمية ثقافة القراءة: من خلال تنفيذ عدد من المبادرات والمشاريع منها : مشروع دعم وتسويق صناع الابداع والمحتوى الثقافي، و مبادرة “خطوة ونحو المستقبل” و مشروع دعم الموهوبين بمختلف فئاتهم (شعراء، فنانين, رسامين)، مبادرة اقرا لأرتقي ، ويبدأ العمل فيه هذا العام 2022 وبكلفة تقديرية 855 الف دينار.

• برنامج الترفيه المجتمعي: مهرجان صيف عمان ، احتفالات يوم المدينة ، والاحتفالات الوطنية والمناسبات الدينية وفعالية عمان بيتنا، ومخيـم بـالاردن بنكبـر ويبدأ العمل فيه هذا العام 2022 وبكلفة تقديرية 610 الاف دينار.

ثانيا : محور النقل والحلول المرورية والبنية التحتية وتضمنت الاستراتيجية مشاريع من أبرزها:

• اطلاق استراتيجية النقل العام للعشر سنوات القادمة 2022-2032 وتشمل تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الباص سريع التردد BRT-Phase 2 والتوسع في خدمات النقل العام (الباصات المغذية ) وتحديث المخطط الشمولي للنقل و المرور لمدينة عمان (TMMP) للاعوام العشر القادمة والبدء باعداد الدراسات و التصاميم للمشاريع الموصى بها من مخرجات المخطط الشمولي للنقل و المرور لمدينة عمان TMMP .

• مشروع حافلات التردد السريع BRT-المرحلة الاولى باستثمار البنية التحتية المجهزة لمشروع الحافلات سريعة التردد ، بكلفة 71 مليون دينار.

• مشروع حافلات التردد السريع BRT-المرحلة الثانية ويتضمن تصميم و تنفيذ البنية التحتية للمسارات الاربعة بطول 50 كم وبكلفة 210 مليون دينار.

• مشروع باص عمان ويشمل شراء و تشغيل 136 حافلة و 15 حافلة كهربائية ليصبح عدد الحافلات العاملة 286 حافلة، وبكلفة 70 مليون دينار .

• إنشاء واعادة تأهيل شارع الغباوي التنموي بطول 24 كم و بما يتضمنه من تقاطعات و تحسينات مرورية انسجاما مع خطة نمو المدينة و توسعها المستقبلي بإتجاه الشرق وخدمة المشاريع الحيوية (الميناء البري ، المسلخ ، مدينة السيارات ، مكب الغباوي ) بكلفة 22 مليون دينار.

• تطوير منظومة إدارة المرور في المدينة (Smart Traffic Management) من خلال تطوير التشريعات و الأنظمة لتتوافق و التطورات الفنية و التقنية للتحكم و السيطرة على العملية المرورية و التعاون و الشراكة مع القطاع الخاص و الجهات المختصة وبكلفة 14 مليون دينار .

ثالثا : محور الإستثمار وتضمنت الاستراتيجية مشاريع من أبرزها:

• مشروع مدينة السيارات وهو مشروع يجمع وكالات السيارات الجديدة والمستعملة بهدف ايجاد محطة واحدة مركزية ومتخصصة لتقديم جميع الخدمات المتعلقة ببيع وشراء السيّارات في منطقة الماضونة ، وتبلغ مساحة أرض المشروع (900,000) متر مربع وبكلفة 70 مليون دينار.

• مشروع المسلخ الجديد وهو مشروع تنموي يضم مسلخاً وفقا لأعلى المواصفات والمتطلبات والشروط البيئية والصحية العالمية في منطقة الماضونة وتبلغ مساحة أرض المشروع (140,000) متر مربع، وبكلفة 35 مليون دينار.

هذا بالإضافة الى توقيع (11) عقد لمشاريع صغيرة و متوسطة بقيمة (17) مليون دينار و التي تخدم المواطن الاردني وتوقيع اتفاقية مشروع الرعاية الصحية و التعليم الطبي مع الصندوق السعودي الأردني للاستثمار بقيمة (400) مليون دينار .

رابعا : محور التشريعات:

يذكر ان تنفيذ بعض محاور الاستراتيجية يتطلب تعديل وإصدار بعض التشريعات مثل قانون السير وقانون تنظيم المدن والقرى وقانون ضريبة الأبنية والأراضي ونظام التخطيط والتنظيم لمدينة عمان لتتلائم مع أهداف الخطة ومتطلبات التحديث والتطوير لمواكبة التطورات التقنية.

يشار إلى أنه قد تم إعداد الخطة الاستراتيجية لأمانة عمان الكبرى للأعوام (2022-2026) باعتماد النهج التشاركي وبمساهمة واسعة النطاق من قبل مختلف الوحدات الإدارية في الأمانة والمعنيين الخارجيين، فيما وضع القائمون على الاستراتيجية مدخلات بناء أهمها خطة التغير المناخي، خطة عمان خضراء، خطة عمان مدينة ذكية، استراتيجية المدن الصحية، تقرير الأداء المؤسسي ومنعة مدينة عمان في مواجهة فيروس كورونا وركزت على أولويات المدينة التي يتصدرها النقل العام، والتغير المناخي والبيئي، والتخطيط الحضري للمدينة، وتعزيز دور المواطن والمشاركة المجتمعية.