1.9 مليون يورو من هولندا وفرنسا لدعم أمن الحدود الشرقية في الأردن

وطنا اليوم ـ

وقعت سفارتا مملكة هولندا وجمهورية فرنسا، اليوم الاربعاء، مذكرة تفاهم من أجل تمويل مشترك لمشروع دعم عمليات أمن الحدود التي تقوم بها القوات المسلحة الأردنية والقوات الأمنية في منطقة الرويشد.

ووفق الموقع الرسمي لحكومة هولندا، وقعت مذكرة التفاهم بحضور ممثلي القوات المسلحة الأردنية، والسفيرة الفرنسية في الأردن والقائم بأعمال السفارة الهولندية في مبنى السفارة الهولندية في عمان.

وتبلغ قيمة التمويل ما مجموعه 1.9 مليون يورو، إذ ستقدم هولندا 1.45 مليون يورو وستقوم فرنسا بتقديم 450 ألف يورو.

وسيعمل المشروع المشترك على دعم أمن واستقرار الأردن من خلال تحسين قدرة الاستجابة للأزمات الأمنية على طول الحدود الثلاثة في المنطقة العسكرية الشرقية وتطوير المرافق اللوجيستية والادارية في الرويشد.