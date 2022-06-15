الأردن يتعاقد مع شركة إماراتية لتنفيذ مشروع مدينة السيارات في الماضونة

وطنا اليوم:كشف أمين عمّان الكبرى يوسف الشواربة، موعد توقيع اتفاقية تنفيذ مشروع مدينة السيارات.

وقال في رده على استفسارات ، إنه سيتم توقيع اتفاقية استثمارية خلال شهرين مع شركة إماراتية لتنفيذ مشروع مدينة السيارات في الماضونة جنوب عمان.

وأوضح أن مشروع مدينة السيارات في الماضونة سيجمع وكلاء وتجار السيارات الجديدة والمستعملة أو الخدمات المرافقة للمركبات في مكان واحد، مما يخفف الضغط على العاصمة عمان

وأكد الشواربة، أن ما تتضمنه استراتيجية أمانة عمان (2022 – 2026)، بني على أسس موضوعية ومهنية، قابلة للتنفيذ خلال برنامج زمني وتمويلي واضح.

وقال الشواربة، إن أهداف استراتيجية أمانة عمان تتفق وأهداف التنمية، واستراتيجية عمّان خضراء، والخطة الاستراتيجية للتغير المناخي.

وأشار إلى أن ما يميز هذه الاستراتيجية، وضع مؤشرات قياس على مستوى التنفيذ، مضيفاً أن الاستراتيجية تتعلق بكافة منتسبي أمانة عمّان، ومهامهم التنفيذية ومسؤولياتهم.

ولفت إلى أن استراتيجية أمانة عمان، شاركت بها كافة المديريات والوحدات التابعة لأمانة عمّان، مضيفاً أن الاستراتيجية استغرق التخطيط لها أكثر من سنة كاملة.

وبيّن الشواربة، أن كل مشروع ضمن استراتيجية أمانة عمان، سيتضمن كلفته المالية ومصدر التمويل، بالإضافة إلى الجدول الزمني المحدد لتنفيذه والانتهاء منه.

ولفت إلى أن أي مواطن يحق له توجيه السؤال لأمانة عمان، حول أين تذهب الأموال؟، ومعرفة كيفية تنفيذ الخطط في عمّان؟.