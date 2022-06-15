في اربد … شكاوى من ارتفاع الأسعار ومطالبات بتشديد الرقابة على الاسواق … والتاجر متحججا ب ” كلها بتبيع هيك “

وطنا اليوم ـ حمزه المرعب الصقور

بعد غياب تام للرقابة والتفتيش على الاسواق المحلية فس محافظة اربد والويتها طالب مواطنون في إربد بتشديد الرقابة على محال بيع المواد التموينية ازاء ما وصفوهُ بالارتفاع الكبير بأسعار بعض السلع التموينية والغذائية الاساسية .

اذ اكد المواطنون ان اصحاب الوكالات والمحلات التجاريه لا يتقيدون بما تقدمه الحكومه من تسعيرة للعدد من المواد والسلع اليومية التي يحتاج لها المواطن ، ويتبعون سياسة ” كلها بتبيع هيك ” .

ودعوا وزارة الصناعة والتجارة ممثلة بأذرعها الرقابية في المحافظات الى تشديد الرقابة على الاسعار، كما طالبوا جمعية حماية المستهلك بالتدخل في تحديد المعادلة السعرية لهذه المواد التي لا غنى عنها، وأبدوا تخوفهم من زيادة استمرار ارتفاع الاسعار بهذه القفزات السعرية القادمة .

بدوره تابع محافظ اربد رضوان العتوم شكاوى المواطنين وطلب من مديرية الصناعة والتجارة تعزيز فرقها الرقابية على الاسواق بجولات مكثفة .

كما وطالب المواطنون بتكثيف دور الجهات الرقابية في الالوية البعيدة عن مركز المحافظة مشيرين ان الجشع الذي يتبعه التاجر فاق حدود الرحمة والانسانية واصبح استغلالا مباشرا دون الاكتراث للتسعيرة الحكومية الموجودة من قبل وزارة الصناعة والتجاره .

من جانبه أكد مدير مديرية الصناعة والتجارة في المحافظة ، انه تم زيادة عدد فرق الرقابة والتفتيش الميدانية ما بين ثلاثة الى خمسة فرق تعمل من السادسة صباحاً وحتى السادسة مساء .