الحباشنة يطالب الحكومة بوقف بيع الخبز في المحلات التجارية

وطنا اليوم:قال عضو النقابة العامة لأصحاب المخابز في المملكة خالد الحباشنة، إن القطاع يمر بالعديد من الظروف الصعبة بسبب ارتفاع الأسعار عالميا، وارتفاع مدخلات الإنتاج، مشيرا أن على الحكومة التواصل معهم باستمرار لاتخاذ القرارات بشكل مشترك.

وأضاف عقب اجتماع الهيئة العامة لنقابة أصحاب المخابز في المملكة، أن الاجتماع خرج بعدة توصيات ومطالبات أهمها رفع هامش الربح ومعالجة الاختلالات في توزيع الطحين، إضافة إلى وقف إنشاء المخابز ووقف بيع الخبز في المحلات التجارية، ورفع هامش الربح للمخابز من 8 % إلى 25 % والتي لم يتم رفعها منذ عام 1998، ورفع الدعم للمخابز الحجرية من 4 دنانير إلى 5 دنانير.

وأكد أن جميع التوصيات رفعت للحكومة الإثنين، وأن رفع أسعار الخبز أو تخفيضها ترجع للحكومة ولا علاقة للنقابة بها