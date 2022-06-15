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رصد مركبة تسير بسرعة 202 كلم على طريق الـ100

منذ دقيقة واحدة
رصد مركبة تسير بسرعة 202 كلم على طريق الـ100

وطنا اليوم:رصدت كاميرات المراقبة التابعة لمديرية الأمن العام، مركبة كانت تسير بسرعة 202 كلم في الساعة على طريق ال100 باتجاه العاصمة عمان، حيث تم التعميم على رقم ومواصفات المركبة لتعقبها من قبل دوريات الاختصاص واتخاذ الاجراءات القانونية.
وبين التقرير المروري اليومي عبر إذاعة “امن إف إم” الاربعاء، انه تم التعامل خلال الـ24 ساعة الماضية مع 292 حادثا في العاصمة عمان منها 279 نتج عنها اضرار مادية و 13 حادثا نتج عنها اصابات متوسطة وخفيفة، كما تم التعامل مع 115 حادثا في باقي المحافظات منها 110 نتج عنها اضرار مادية و 5 حوادث خلفت اصابات متوسطة، حيث تم اسعاف جميع الحالات الى المستشفيات والمراكز الصحية لتلقي العلاج اللازم.
واشار التقرير، الى أنه لم ينتج عن جميع الحوادث المسلجة في جميع مناطق اختصاص المملكة أي حالة وفاة، ما يدل على ارتفاع وعي والتزام المواطنين والسائقين


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