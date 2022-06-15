بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. منوعات

الصحة العالمية : اسم فيروس جدري القرود سيتغير

منذ ثانيتين
الصحة العالمية : اسم فيروس جدري القرود سيتغير

وطنا اليوم:أعلنت منظمة الصحة العالمية أن اسم فيروس جدري القرود سيتغير، بسبب طبيعته “التمييزية”.
وجاء ذلك بعدما قالت مجموعة من العلماء إن هناك حاجة ملحّة لوجود تسمية “غير تمييزية، ولا تشكل وصمة” لفيروس جدري القرود، الذي يتفشى بشكل غامض خارج إفريقيا في الأسابيع الأخيرة، وفق ما ذكرت شبكة “سكاي نيوز”، الأربعاء.
واستعملت ورقة علمية وقّعها 29 خبيرا، الأسبوع الماضي، تسمية “hMPXV” عوضا عن التسمية المنتشرة حاليا (جدري القرود)، ودعت إلى اتخاذ قرار سريع لتبني الاسم الجديد.
وقال الخبراء إن الإشارة المستمرة إلى الفيروس بأنه من إفريقيا، ليس فقط أمر غير دقيق، بل إنه تمييز ووصمة.
وتقول منظمة الصحة العالمية إن هناك نوعين من هذا الفيروس، الأول اكتشف في غرب إفريقيا والآخر في جمهورية الكونغو الديمقراطية في وسط إفريقيا.
وبحسب الخبراء الموقعين على الورقة، فإن هناك حديثا متزايدا في الإعلام وبين كثير من العلماء يحاول ربط الفيروس المتفشي حاليا بإفريقيا أو غرب القارة أو دولة نيجيريا.
وردا على هذه الورقة، قال رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، “إن المنظمة تعمل مع شركائها والخبراء حول العالم لتغيير اسم جدري القرود”.
وأضاف أن الصحة العالمية ستعلن عن الاسم الجديد للفيروس وسلالاته والأمراض التي يتسبب بها


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

مقالات ذات صلة

24 ساعة

11:26

وفاة الاقتصادي الاردني إيليا نقل

11:18

شكاوى من انتشار الحفر في شوراع معان

11:15

مطالب بالسماح لشركات التأمين بتحديد قيمة القسط الإلزامي

11:05

وفاة 8 أشخاص في حريق خلال عيد ميلاد بإيران

10:50

الحكومة تدرس عملية فرض رسوم على الطرق السريعة

10:39

ولي أمر طالبتين يعتدي على معلمتين “بموس” في مدرسة بعجلون

10:31

أمانة عمّان تستكمل مشروع أبراج السادس على 3 مراحل

10:19

اتفاقية لتعزيز التعاون بين عمان الاهلية و نقابة المهندسين

10:17

مدارس الجامعة الأولى تستضيف حفل تكريم المتميزين في النشاطات والمسابقات الثقافية

09:54

وزير العمل يبحث ونظيره القطري تبادل الخبرات واستقدام العمالة

09:49

الجزائر تبحث إمداد الأردن بالنفط الخام والغاز الطبيعي

09:43

عدنان حمد: المكان الطبيعي للنشامى بين كبار آسيا

09:36

الامم المتحدة تحذر من تداعيات خطيرة لاغلاق مطار دمشق

09:32

نظام “الكاد” ينقذ مواطن في سيل جرش

09:27

أولى قوافل الحجاج الأردنيين تغادر في 26 حزيران الحالي

09:16

وفيات الأربعاء 15-6-2022

09:08

وادي الأردن : 75 مليون متر مكعب من المياه في السدود

09:03

إغلاق المجال الجوي السويسري حتى إشعار آخر

08:11

ماقصة الطائر المرسوم على ذيل الطائرات العراقية ؟

06:19

مركز تطوير الأعمال يناقش فرص “الاقتصاد الأزرق” في العقبة

05:33

في حديث مثير أمين عام الوحدة الشعبية: هل تفلح سياسات الجباية والخصخصة فى توفير الاستقرار؟

01:04

الضمان تسمح لمتقاعديها الراغبين بعدم تأجيل اقتطاع أقساط السلف الشخصية لشهر حزيران الحالي التواصل معها على الرقم 117117

23:52

هآرتس : محادثات جارية لبيع شركة التجسس الإسرائيلية NSO إلى مقاول دفاعي أمريكي

23:47

تهنئة وتبريك للدكتور علي عبدالسلام المحارمة

22:35

رئيس جامعة الإسراء يستقبل وفد من نادي الوحدات

22:34

الرؤية الاقتصادية 2030 لحزب جبهة العمل الإسلامي .. تغطية إعلامية متواضعة

22:02

مركز الملكة رانيا للريادة في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا يشرع باستقبال طلبات المشاركة في مسابقة كأس العالم للريادة 2022  

21:55

اطلاق خط جوي جديد بين ميلان وعمان

21:49

مسافات بلا حدود وبالتعاون مع مجموعة مطاعم حماده تطلق سباق الدرب البيئي الأول

21:17

منتخبنا الوطني يتأهل إلى نهائيات آسيا بالعلامة الكاملة

20:58

مالية النواب تحيل مخالفات في العقبة إلى مكافحة الفساد

20:54

البرلمان الكويتي يوافق على منح 10 آلاف دولار منحة لكل متقاعد

20:32

رئيسة المفوضية الأوروبية تزور الأردن الأربعاء

20:28

الشواربة : استراتيجية أمانة عمّان اقترنت بخطط تنفيذية قابلة للتنفيذ

20:22

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الأردن و الكويت في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس اسيا 2023

20:20

وزير الزراعة : ملف الأعلاف فيه فساد وسرقة وتزوير ولغوصة

20:13

281 مليون دينار متطلبات المرحلة 2 من الباص السريع

19:53

تحويلات مرورية من رأس النقب إلى الحميمة

19:38

مهيدات: انخفاض المخالفات الحرجة المتصلة بالغذاء

19:33

وزير العمل يبحث مع غرفة تجارة وصناعة قطر زيادة تشغيل الأردنيين

19:32

مهيدات يبحث في جلسة حوارية سبل دعم القطاع الصناعي في إربد

19:30

قبيلات: حصص التنمية السياسية ستكون ضمن الانشطة واعددنا الخطط اللازمة لذلك

19:28

مقترح لضم مصر إلى ملف المدينة الاقتصادية الأردنية العراقية

19:24

التربية توضح تفاصيل تطوير عدد من مناهج التوجيهي

19:19

السعودية توجه للتباحث مع الأردن في مجال الطاقة

19:15

“جيدكو” تطلق فرصا لدعم 50% من كلف النقل للصادرات الزراعية

19:11

الفنان الاردني حسين طبيشات الذي عرفه الاردنيين بالعم غافل يتماثل لشفاء بعد ان اجرى عملية القسطرة

18:01

خبراء: السياسة النقدية خط أحمر وادارتها تنحصر بالمركزي كما يراها

وفيات

وفاة الاقتصادي الاردني إيليا نقلوفيات الأربعاء 15-6-2022وفيات الثلاثاء 14-6-2022وفيات الاثنين 13-6-2022الحواتمة ينعى الوكيل علاء بني ملحم