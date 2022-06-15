وفاة الاقتصادي الاردني إيليا نقل

وطنا اليوم:آل نقل وآل رزق وأقرباؤهم وأنسباؤهم ينعون ببالغ الحزن وعميق الأسى فقيدهم الغالي المرحوم

إيليا قسطندي فرح نقل «أبو غسان»

يشيع جثمانه تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافـق ٢٠٢٢/٦/١٦ ٤ كنيسـة مقبرة أم الحيـران ومن ثم إلى مثواه الأخيـر

ولد نقل عام 1928 لأسرة بسيطة الحال في مدينة الرملة – فلسطين. وكان أول راتب تقاضاه اثني عشر ديناراً.

في عام (1950-1951) استأجر محلاً في سوق السكر الذي يقع وسط البلد في مدينة عمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية ، وقام بتسجيل شركة ومن خلالها تمكن من الحصول مخصصات استيراد وبدأ العمل.

شاهد خلال رحلاته إلى الخارج كيف يتم إحضار الورق وتقطيعه، ومن ثم تصنيعه كورق صحي “مناديل”، ووجد أن استيراد المواد الخام من أوروبا ومن ثم إلى لندن للتقطيع ثم استيرادها إلى عمان أمر مكلف، لذا سعى إلى الحصول على آلة التقطيع، وقد تمكن شراء الماكينة من شركة ألمانية وتم استيرادها وإحضارها إلى عمان لسوق السكر، وصارت العائلة تعمل عليها.

الماكنة التي كانت محط أنظار الناس، تم نقلها إلى أكثر من مكان، فهي التي ولدت ماركة “فاين” الشهيرة وتحولت الماكنة إلى مصنع في العام 1962 .

واليوم تحتضن مجموعة نقل 31 شركة إقليمية وعالمية يعمل فيها زهاء 3000 موظف في الأردن وأكثر من 5100 موظف في أرجاء العالم. وتصدر منتجاتها لأكثر من 45 دولة في جميع أنحاء العالم. و تتصدر مجموعة نقل قطاعات الإنشاءات و القرطاسية و الطباعة و التغليف و الصناعات التحويلية و صناعة الورق و السيارات بالإضافة الى غيرها من الاستثمارات.