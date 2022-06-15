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وفاة 8 أشخاص في حريق خلال عيد ميلاد بإيران

منذ 3 ثواني
وفاة 8 أشخاص في حريق خلال عيد ميلاد بإيران

وطنا اليوم:تحول عيد ميلاد إلى كارثة في العاصمة الإيرانية طهران، عقب حريق تسبب بوفاة 8 أشخاص بينهم أربعة أطفال ليل الثلاثاء، إثر استنشاقهم دخان النيران، وفق ما أفادت وسائل إعلام إيرانية.
وقال مسؤول جمعية الهلال الأحمر لمحافظة طهران، شاهين فتحي من جهته، إن سبعة أشخاص توفوا في المكان، وطفل في الثالثة من عمره في المستشفى.
وأوضح المدعي العام لمقاطعة شهريار حميد عسكري، أن من بين الضحايا أربعة أطفال وثلاث نساء، كانوا يحضرون حفلة عيد ميلاد “وقضوا اختناقا إثر استنشاق الدخان والغازات” في المطعم الواقع تحت الأرض


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