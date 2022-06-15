أمانة عمّان تستكمل مشروع أبراج السادس على 3 مراحل

وطنا اليوم:أعلنت أمانة عمّان، الثلاثاء، أنها ستنفذ استكمال أعمال أبراج السادس على 3 مراحل، وذلك حسب خطتها الاستراتيجية لأمانة عمّان 2022-2026.

وتتضمن المرحلة الأولى: إعداد المخططات التنفيذية للأعمال المعمارية والإنشائية وتحضير جداول الكميات والمواصفات وشروط عقد المقاول وتنفيذ أعمال الواجهات الخارجية وعزل المشروع من العوامل الجوية اعتبارا من شهر آب/أغسطس 2022 وتنتهي في أيار/مايو 2023.

وسيستكمل أعمال البرج الشمالي “الشقق السكنية والمركز التجاري” اعتباراً من شهر أيار/مايو 2023 وتنتهي الأعمال في كانون الأول/ديسمبر وذلك بعد استكمال أعمال التصميم والمخططات التنفيذية للأعمال المعمارية والكهروميكانيكية ومخططات الشقة العينة وتحضير جداول الكميات والمواصفات وشروط عقد المقاول والموافقات الرسمية، بالمرحلة الثانية.

وستبدأ المرحلة الثالثة كحد أقصى في شهر آذار/مارس 2023 بالتوقيع مع إحدى شركات الفنادق وعندها يتم إعداد البرنامج الزمني للتنفيذ.