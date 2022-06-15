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مدارس الجامعة الأولى تستضيف حفل تكريم المتميزين في النشاطات والمسابقات الثقافية

منذ 48 ثانية
مدارس الجامعة الأولى تستضيف حفل تكريم المتميزين في النشاطات والمسابقات الثقافية

وطنا اليوم:تحت رعاية مدير التربية والتعليم للواء الجامعة الدكتور سعد الرويضان استضافت مدارس الجامعة الأولى حفل تكريم المتميزين في النشاطات والمسابقات الثقافية على مستوى مديرية التربية والتعليم للواء الجامعة.
حيث تم تكريم المدارس المستضيفة للمسابقات الثقافية والمدارس الفائزة ولجان تحكيم المسابقات الثقافية و الطلبة الحاصلين على المراكز الأولى في المسابقات الدينية والثقافية والفنية على مسرح مدارس الجامعة الأولى من قبل عطوفة مدير التربية والتعليم وبحضور مدير الشؤون التعليمية والفنية الدكتورة غادة ابو قاعود ورئيس قسم النشاطات التربوية السيدة سناء الدراوشة والمشرف العام السيدة نادية الحوراني ،ومديرة مدارس الجامعة الأولى – قسم البنات الأستاذة لميس الحوراني ،ومدراء المدارس الفائزة والطلبة الفائزين على مستوى المديرية.
علما بأن الطالبة بيلسان الهرباوي من مدارس الجامعة الأولى حصلت على المركز الأول على مستوى المديرية في الخطابة والإلقاء ،حيث تم تكريمها من قبل مدير التربية والتعليم لمشاركتها الفاعلة في الحفل

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