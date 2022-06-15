وزير العمل يبحث ونظيره القطري تبادل الخبرات واستقدام العمالة

وطنا اليوم:التقى وزير العمل نايف استيتية، في الدوحة الليلة الماضية، نظيره القطري الدكتور علي بن صميخ المري.

ويأتي اللقاء ضمن المتابعة المتواصلة للاتفاقية الموقعة بين الأردن وقطر في مجال استقدام العمالة، ومذكرة التفاهم للتعاون الفني الموقعة بين الجانبين.

وناقش الجانبان أوجه التعاون المشترك في الموضوعات ذات الصلة بسوق العمل، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها.

وأكد الوزيران خلال اللقاء اعتزازهما بمستوى العلاقات الراسخة التي تجمع قطر والأردن وشعبيهما الشقيقين، والتي ترسخت بحكمة قيادتي البلدين الشقيقين ممثلة بجلالة الملك عبد الله الثاني، وأخيه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

واستعرض الوزيران، سبل تعزيز التعاون المشترك، وتبادل الخبرات في مجال اعتماد المعايير المهنية، وتفتيش العمل داخل المنشآت، وتعزيز أدوات الصحة والسلامة المهنية، وصولًا إلى بيئة عمل نموذجية، فضلا عن بحث تبادل الخبرات في مجال المنازعات العمالية وطرق حلها.

وأكد الوزيران ضرورة تبادل الخبرات بين البلدين في مجال تطوير آليات تنظيم سوق العمل، والاستفادة من التطور التكنولوجي، وتوفير أيدٍ ماهرة ومدربة في مختلف المجالات من جيل الشباب من الذكور والإناث.

كما التقى استيتية خلال زيارته الحالية للدوحة، وزير الثقافة القطري الشيخ عبد الرحمن بن حمد آل ثاني، وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، لا سيما في المجالات الثقافية وضرورة دعمها وتطويرها