نظام “الكاد” ينقذ مواطن في سيل جرش

وطنا اليوم:أنقذت العناية الالهية، وسرعة استجابة كوادر الدوريات الخارجية والدفاع المدني مع نداء استغاثة وصل لنظام “الكاد”، حياة احد المواطنين، حيث كان عالقا بمركبته داخل سيل جرش بعد فترة غروب الشمس يوم امس الثلاثاء.

وافاد مندوب ادارة الدوريات الخارجية الثلاثاء، أن السائق قام بالمغامرة مساء امس بقيادة مركبته “بك اب” لقطع سيل جرش، حيث اراد قطع السيل من ضفة الى اخرى داخل المياه، وعند وصوله في منتصف السيل علق هناك وقام بتوجيه نداء استغاثة عبر رقم الطوارئ ، حيث تم حضور اقرب دورية وبمشاركة جهات الاختصاص من مرتب الدفاع المدني، تم سحب المركبة من داخل المياه وانقاذ السائق.

واهابت الدوريات الخارجية عبر أثير “أمن إف إم”، بالسائقين عدم المغامرة واتخاذ قرارات حماسية خاطئة في اوقات واماكن خطرة، خاصة اذا كان المكان بعيدا عن اي نقطة امنية او يمكن ان تواجه كوادر الانقاذ والاسعاف صعوبة في انقاذه لوعورة المكان مثلا، وذلك حفاظا على سلامتهم