وفيات الأربعاء 15-6-2022

امال عبدالله عواد لطفي
محي الدين خضر الراعي
فاطمة محمد حسون
عمار عمر الجبالي
مريم طلب عيسى داوود
نواشي سلامة العساف العدوان
مريم يوسف حامد خضر
نعيم احمد ابولاوي
عيد محمد الاخرس
نبيل محمود شاهين
راضي كامل المعابرة
خليل عبدالهادي صافي
صايل محمد الرشايدة الحويطات
24 ساعة
01:04
الضمان تسمح لمتقاعديها الراغبين بعدم تأجيل اقتطاع أقساط السلف الشخصية لشهر حزيران الحالي التواصل معها على الرقم 117117
22:02
مركز الملكة رانيا للريادة في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا يشرع باستقبال طلبات المشاركة في مسابقة كأس العالم للريادة 2022
20:22
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الأردن و الكويت في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس اسيا 2023
19:11