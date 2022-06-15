وادي الأردن : 75 مليون متر مكعب من المياه في السدود

وطنا اليوم:قالت الأمينة العامة لسلطة وادي الأردن المهندسة منار محاسنة إن مخزون السدود يبلغ 75 مليون متر مكعب من المياه، بنسبة تخزين بلغت 27%.

وفي حديثها للتلفزيون الأردني، اليوم الثلاثاء، أوضحت محاسنة أن مجموع التخزين الكلي متواضع ومتقارب مع العام الماضي، مشيرة إلى أن نسبة تخزين السدود الآن، هي ذاتها المسجلة في نفس اليوم من العام الماضي.

وأشارت إلى أن نسبة التخزين في السدين المخصصيين لمياه الشرب قليلة، مبينة بأن نسبة تخزين سد الوحدة بلغت 16%، بينما في سد الموجب لا تتجاوز 2%.

وأكدت أن الفاقد المائي من السدود يكاد ينحصر بالتبخر، إضافة إلى الاستخدام غير المشروع بالسحب الجائر والذي أكدت أنه “محدود” في أراض مجاورة للسدود.

قناة الملك عبدالله

وعن الاعتداءات على المياه في وادي الأردن، قالت محاسنة إن نسبة الفاقد المائي في الجزء الشمالي من قناة الملك عبدالله تبلغ 25%، منها اعتداءات بنسبة عالية، إضافة إلى التبخر والطبيعة الفيزيائية من تشققات وتكسرات في جسم القناة.

ولفتت إلى أن فرق التفتيش والمراقبة والأمن والحماية تجري جولات تفتيشية دورية على قناة الملك عبدالله.

“كما أن السلطة تعمل على مشروع لخفض الفاقد المائي في وادي الأردن بتحويل الجزء الشمالي من القناة إلى أنبوب المغلق”، وفق محاسنه التي ذكرت أنه سيتم البدء بتحويل الجزء الحنوبي من القناة إلى أنبوب مغلق قبل نهاية العام الحالي ليصبح الفاقد المائي صفريا