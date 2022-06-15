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إغلاق المجال الجوي السويسري حتى إشعار آخر

منذ 3 ثواني
إغلاق المجال الجوي السويسري حتى إشعار آخر

وطنا اليوم:أعلنت خدمة المراقبة الجوية “سكايغايد” -في بيان- إغلاق المجال الجوي السويسري “حتى إشعار آخر” بسبب عطل معلوماتي أدى إلى توقف الرحلات في مطاري جنيف وزيورخ.
وقال البيان إن “عطلا تقنيا حدث في سكايغايد المجموعة السويسرية لخدمات الملاحة الجوية في الساعات الأولى من الصباح، وهذا سبب إغلاق المجال الجوي السويسري أمام حركة النقل لأسباب أمنية”


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