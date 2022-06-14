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رئيس جامعة الإسراء يستقبل وفد من نادي الوحدات

منذ دقيقة واحدة
رئيس جامعة الإسراء يستقبل وفد من نادي الوحدات


وطنا اليوم_استقبل رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور أحمد نصيرات رئيس لجنة العلاقات العامة في نادي الوحدات في مكتبه. ورحب الدكتور نصيرات بالوفد وقدم لهم إيجازا عن الجامعة وتخصصاتها والدرجات العلمية التي تمنحها والخدمات التي تقدمها لطلبتها .


وأشار الدكتور نصيرات إلى أنّ الجامعة تسعى عبر تخصصاتها وكلياتها إلى التميز وتجسيد روح الريادة والإبداع في جودة التعليم وأصالة البحث العلمي وخدمة المجتمع، وإلى إعداد كوادر مؤهلة ومدربة تلبّي متطلبات وحاجات سوق العمل، وتعمل على تحفيز المواهب الريادية والأفكار الإبداعية لدى الطلبة وإطلاقها من خلال توفير البيئة المناسبة لبعث الطاقات الكامنة لديهم وتحفيزهم على المبادرة والتصميم كي يتحوّل الإبداع والتميز إلى حالة دائمة وثقافة راسخة متأصلة .


وأكد الدكتور نصيرات إلى أنّ الدور الذي يقوم به نادي الوحدات في دعم الرياضة الأردنية كبير ويسعى دوماً إلى تطويرها والمنافسة باسم الأردن في مختلف المناسبات .


ومن جهته أعرب رئيس اللجنة عن حرص النادي على التعاون مع الجامعة في مختلف المجالات الرياضية والاجتماعية إيمانا بأن النادي لا يقتصر دوره على الرياضة إنما يمتد إلى خدمة المجتمع في مختلف المجالات الأخرى. وشكر رئيس اللجنة رئيس الجامعة على تقديم خصومات جزئية مجزية لأبناء جماهير النادي ومنتسبيه .


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