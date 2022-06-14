مركز الملكة رانيا للريادة في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا يشرع باستقبال طلبات المشاركة في مسابقة كأس العالم للريادة 2022

وطنا اليوم – شرع مركز الملكة رانيا للريادة في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، و بشراكة استراتيجية مع شركة زين الأردن، ممثلة بمنصتها للإبداع (ZINC)، باستقبال طلبات المشاركة في مسابقة كأس العالم للريادة 2022 للشركات الناشئة، التي تنظمها الشبكة العالمية للريادة، وتضمّ أكثر من 370 ألف رائد أعمال من 200 دولة.

وتُقدّر قيمة جوائز المسابقة بمليون دولار مقسمة على 100 رائد أعمال حول العالم مما يتيح لهم التوسع للوصول إلى المرحلة التالية في رحلتهم مع شركاتهم من خلال منحهم التدريب، والموارد ذات المستوى العالمي، وتعزيز ظهورهم، والعمل على ربطهم بالموجهين والمستثمرين.

كما وستحصل الشركات التي تكمل طلبات التقدم للجائزة على حق الوصول إلى أكثر من 25000 دولار من الامتيازات، فضلا عن أن أفضل 100 فريق من المتقدمين سيحصل على الخدمات العينية من شركاء مثل AWS و Freshworksو Google Cloud و Hubspot و Stripe و Zoom.

وأبدى رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مشهور الرفاعي سعادته بأن يكون المركز جسرا حيويا يمتد أمام الشركات الناشئة للمشاركة في هذه المسابقة الهامة مشيدا بدور المركز الكبير في ترسيخ ثقافة الريادة ودعم الرياديين.

وأضاف الرفاعي أن الجامعة وبتوجيه من صاحبة السمو الملكي الأميرة سمية بنت الحسن رئيس مجلس أمنائها، تولي أهمية قصوى لثقافة الريادة، وتقدم كل الدعم والرعاية للمركز ليقوم بهذا الدور الهام على المستويين المحلي والعالمي.

ومن جانبه قال مدير المركز محمد عبيدات إن هذه المسابقة واحدة من أهم المسابقات الريادية التي تعطي فرصة للشركات الأردنية التنافس والتعرف على مؤسسات دعم الشركات على مستوى العالم، كما إنها تهدف إلى تعزيز ثقافة الريادة وتسليط الضوء على ريادة الأعمال في الأردن، وتتيح الفرصة لكافة المشاريع من أنحاء العالم للمشاركة والتنافس على اللقب.

كما أعرب المدير التنفيذي لدائرة الإعلام والاتصال والابتكار وإدارة الاستدامة في شركة زين الأردن طارق البيطار، عن سروره بالشراكة الاستراتيجية التي تجمع منصّة زين للإبداع (ZINC) مع مركز الملكة رانيا للريادة لتنظيم التصفيات المؤهلة لكأس العالم للريادة على مستوى الأردن، وتتيح المنصّة من خلالها الفرصة للشركات الناشئة الأردنية وأصحاب المشاريع المميزة للمشاركة في أهم المبادرات الريادية على مستوى العالم، وتمكينهم من تطوير وتوسيع أعمالهم ومشاريعهم من خلال التواصل مع شبكة من المرشدين والمستثمرين على المستويين المحلي والعالمي.

يذكر أن المركز يقيم منذ 13 عاماً أسبوع الريادة العالمي السنوي، وأن آلية تقديم الطلبات للمشاركة تتم عبر موقع المركز www.qrce.org