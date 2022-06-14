اطلاق خط جوي جديد بين ميلان وعمان

وطنا اليوم – نظمت هيئة تنشيط السياحة، وبالتعاون مع الناقل الوطني، الملكية الأردنية، حفل إطلاق الخط الجوي الجديد بين مدينة ميلان الإيطالية وعمان عبر الخطوط الجوية الملكية، وبواقع 3 رحلات اسبوعية، ابتداء من نهاية شهر أيلول القادم. وبهذه المناسبة اكد وزير السياحة والاثار / رئيس مجلس إدارة هيئة تنشيط السياحة نايف حميدي الفايز على أهمية الحدث كونه سيعزز من الحركة السياحية للمملكة . من جانبه قال مدير عام هيئة تنشيط السياحة، الدكتور عبدالرزاق عربيات، أن الهيئة تقوم بالعديد من الحملات الترويجية المشتركة، وباستضافة العديد من المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي والمشاركة في العديد من المعارض الدولية، ومنها مثلا BIT في مدينة ميلان الإيطالية وTTG في مدينة ريميني، وبما ينعكس إيجابا على أعداد السياح الوافدين من إيطاليا الى الأردن. يشار أنه قد حضر الفعالية أكثر من 40 مكتب خدمات سياحية من إيطاليا، و24 ممثل عن قطاع الإعلام من صحف وتلفزيونات إيطالية. ومثل هيئة تنشيط السياحة ضمن الوفد الأردني المشارك في الفعالية مدير دائرة التسوق في هيئة تنشيط السياحة أحمد الحمود، ومن الملكية الأردنية نائب رئيسها كريم مخلوف، بحضور ممثلين من السفارة الاردنية في ايطاليا . وخلال الفعالية، قام مدير دائرة التسويق في الهيئة بتسليط الضوء على أهمية السوق الإيطالي بالنسبة للأردن، والتأكيد على الدعم المستمر المقدم من قبل الهيئة، سواء من خلال الحملات التسويقية المشتركة أو المشاريع التحفيزية ، بالإضافة إلى الدعم المقدم للملكية الأردنية من قبل هيئة تنشيط السياحة.