بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

اطلاق خط جوي جديد بين ميلان وعمان

منذ 3 ثواني
اطلاق خط جوي جديد بين ميلان وعمان

وطنا اليوم – نظمت هيئة تنشيط السياحة، وبالتعاون مع الناقل الوطني، الملكية الأردنية، حفل إطلاق الخط الجوي الجديد بين مدينة ميلان الإيطالية وعمان عبر الخطوط الجوية الملكية، وبواقع 3 رحلات اسبوعية، ابتداء من نهاية شهر أيلول القادم.

وبهذه المناسبة اكد وزير السياحة والاثار / رئيس مجلس إدارة هيئة تنشيط السياحة نايف حميدي الفايز على أهمية الحدث كونه سيعزز من الحركة السياحية للمملكة .

من جانبه قال مدير عام هيئة تنشيط السياحة، الدكتور عبدالرزاق عربيات، أن الهيئة تقوم بالعديد من الحملات الترويجية المشتركة، وباستضافة العديد من المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي والمشاركة في العديد من المعارض الدولية، ومنها مثلا BIT في مدينة ميلان الإيطالية وTTG في مدينة ريميني، وبما ينعكس إيجابا على أعداد السياح الوافدين من إيطاليا الى الأردن.

يشار أنه قد حضر الفعالية أكثر من 40 مكتب خدمات سياحية من إيطاليا، و24 ممثل عن قطاع الإعلام من صحف وتلفزيونات إيطالية.

ومثل هيئة تنشيط السياحة ضمن الوفد الأردني المشارك في الفعالية مدير دائرة التسوق في هيئة تنشيط السياحة أحمد الحمود، ومن الملكية الأردنية نائب رئيسها كريم مخلوف، بحضور ممثلين من السفارة الاردنية في ايطاليا .

وخلال الفعالية، قام مدير دائرة التسويق في الهيئة بتسليط الضوء على أهمية السوق الإيطالي بالنسبة للأردن، والتأكيد على الدعم المستمر المقدم من قبل الهيئة، سواء من خلال الحملات التسويقية المشتركة أو المشاريع التحفيزية ، بالإضافة إلى الدعم المقدم للملكية الأردنية من قبل هيئة تنشيط السياحة.


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

مقالات ذات صلة

24 ساعة

21:49

مسافات بلا حدود وبالتعاون مع مجموعة مطاعم حماده تطلق سباق الدرب البيئي الأول

21:17

منتخبنا الوطني يتأهل إلى نهائيات آسيا بالعلامة الكاملة

20:58

مالية النواب تحيل مخالفات في العقبة إلى مكافحة الفساد

20:54

البرلمان الكويتي يوافق على منح 10 آلاف دولار منحة لكل متقاعد

20:32

رئيسة المفوضية الأوروبية تزور الأردن الأربعاء

20:28

الشواربة : استراتيجية أمانة عمّان اقترنت بخطط تنفيذية قابلة للتنفيذ

20:22

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الأردن و الكويت في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس اسيا 2023

20:20

وزير الزراعة : ملف الأعلاف فيه فساد وسرقة وتزوير ولغوصة

20:13

281 مليون دينار متطلبات المرحلة 2 من الباص السريع

19:53

تحويلات مرورية من رأس النقب إلى الحميمة

19:38

مهيدات: انخفاض المخالفات الحرجة المتصلة بالغذاء

19:33

وزير العمل يبحث مع غرفة تجارة وصناعة قطر زيادة تشغيل الأردنيين

19:32

مهيدات يبحث في جلسة حوارية سبل دعم القطاع الصناعي في إربد

19:30

تضارب تصريحات العجارمة وقبيلات بين النفي والإثبات… اين الوزير ؟

19:28

مقترح لضم مصر إلى ملف المدينة الاقتصادية الأردنية العراقية

19:24

التربية توضح تفاصيل تطوير عدد من مناهج التوجيهي

19:19

السعودية توجه للتباحث مع الأردن في مجال الطاقة

19:15

“جيدكو” تطلق فرصا لدعم 50% من كلف النقل للصادرات الزراعية

19:11

الفنان الاردني حسين طبيشات الذي عرفه الاردنيين بالعم غافل يتماثل لشفاء بعد ان اجرى عملية القسطرة

18:01

خبراء: السياسة النقدية خط أحمر وادارتها تنحصر بالمركزي كما يراها

17:00

انخفاض مساحة الأبنية المرخصة في المملكة للثلث الأول

16:54

عماد الدين أديب يبشّر بسيناريوهات كارثية للمصريين

16:37

أعمال حفريات تكشف عن كهوف رومانية في الزرقاء

16:28

التنمية: تغليظ العقوبات يحد من أعداد المتسولين

16:24

الملك يؤكد على أهمية التوسع في الحدائق العامة

16:16

كيف يُعلّم الكويتيّون أطفالهم بُغض دولة الاحتلال

16:12

وزير الداخليّة التركي بحذاء وسروال مُبلّلين.. ما القصّة؟

16:06

محافظ البنك المركزي يتوقع بلوغ معدل التضخم بالأردن 3.8%

15:55

صندوق توفير البريد يؤجل قسط شهر حزيران

15:30

العجارمة ينفي : لا حصص سياسية في الجدول المدرسي

15:26

خلال زيارة بايدن للسعودية.. قمة أمريكية خليجية أردنية مصرية عراقية

15:26

عاجل- زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمملكة العربية السعودية في 15 من شهر تموز القادم

15:19

21.2 دينارا سعر “تنكة” البنزين بعد 4 رفعات حكومية

15:17

الفيصلي ينجز تحضيرات الاحتفال بمرور 90 عاما على تأسيسه

15:13

قبيلات : حصتان سياسيتان ضمن المناهج في المدارس

15:08

كابيتال بنك ينفذ حملة لموظفيه للتبرع بالدم

15:02

العجارمة يستذكر المغفور له الملك الحسين بن طلال في احتفال تربية الطفيلة

14:33

ضبط اعتداء يزود مزارع وبرك وتعبئة صهاريج في مأدبا

14:28

إنشاء صوامع للحبوب بمنحة إماراتية لتعزيز المخزون الاستراتيجي

14:25

الملك يرعى إطلاق استراتيجية أمانة عمّان (2022 – 2026)

14:21

الفايز: الأردن يحرص على توفير مختلف أشكال الدعم للعراق

14:14

تجارة عمان : البنك المركزي صمام آمن للاقتصاد الوطني

13:11

الحمى النزفية ترعب العراق والحكومة تستنفر بإجراءات استثنائيه

13:02

تحويل الوديعة الاماراتية للأردن البالغة 333 مليون دولار الى قرض ميسر

12:55

حفل زفاف أسطوري لمسؤول مصري يثير جدلا واسعا

12:46

مؤسسة المتقاعدين العسكريين تؤجل القروض الشخصية لشهر حزيران

12:40

لغات فيلادلفيا يبحث سبل التعاون مع السفارة الإسبانية‎‎

12:38

المدير الإقليمي لمنظمة التايمز لتصنيف الجامعات يزور عمان الأهلية

وفيات

وفيات الثلاثاء 14-6-2022وفيات الاثنين 13-6-2022الحواتمة ينعى الوكيل علاء بني ملحموفيات الاحد 12-6-2022الحواتمة ينعى العريف فراس السواريه