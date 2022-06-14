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الشواربة : استراتيجية أمانة عمّان اقترنت بخطط تنفيذية قابلة للتنفيذ

منذ 3 ثواني
الشواربة : استراتيجية أمانة عمّان اقترنت بخطط تنفيذية قابلة للتنفيذ

وطنا اليوم:قال أمين عمّان يوسف الشواربة، الثلاثاء، إن استراتيجية أمانة عمّان اقترنت بخطط تنفيذية قابلة للتنفيذ والتطبيق ووفق برنامج زمني واضح ومؤشرات قياس على مستوى المشاريع.
وأضاف ، أن الاستراتيجية وضعت للأعوام الخمس المقبلة، وهي أيضا لمدة 10 سنوات فيما يتعلق بالنقل العام.
وأشار الشواربة إلى أن “الاستراتيجية محورها المواطن الأردني وتقديم أفضل الخدمات له، وإعدادها ارتكز على مدخلات رئيسية، أولا التوجيهات الملكية وثانيا الأهداف الوطنية التي أعلنتها الحكومة، وثالثا أهداف التنمية المستدامة العالمية”.
وبين أنها الرتكزت أيضا على “استراتيجيات تعمل عليها أمانة وموجودة لديها، وهي استراتيجية التغير المناخي واستراتيجية عمّان مدينة خضراء واستراتيجية عمّان مدينة صحية، إضافة إلى تقرير جرى إعداده خلال فترة جائحة كورونا لمدينة عمان، إضافة إلى مطالب المواطنين واحتياجاتهم، وكل هذه تمثل مدخلات إعداد هذه الاستراتيجية وبناء الأهداف المؤسسية”.
الشواربة، أكد أن “أهم ما يميز هذه الاستراتيجية أن خطتها التنفيذية قابلة للتطبيق، وكل المشاريع التي وردت في هذه الاستراتيجية قابلة للتنفيذ والتطبيق لعدة أسباب أنها موضوعية وحقيقية وتحتاجها المدينة وتستيطع الأمانة أن تنفذها”.
“لا يمكن أن تكون الاسترايتيجة موضوعية، إلا إذا كان هناك خطة تنفيذية واضحة، وبرنامج زمني واضح، وبرنامج تمويلي واضح، وهذا كله موجود، وهناك أيضا مؤشرات قياس على المستوى الاستراتيجي وعلى مستوى المشاريع، وكل مشروع في هذه الاستراتيجية له هوية يحمل اسمه وكلفته وأهدافه وبرنامجه الزمني”، وفق الأمين.
وأُطلقت، الثلاثاء، استراتيجية أمانة عمّان الكبرى للسنوات الخمس المقبلة، تشمل تنفيذ 212 مشروعا ومبادرة بكلفة 918 مليون دينار.
وأكد جلالة الملك عبدالله الثاني، الثلاثاء، ضرورة أن يشعر المواطنون وسكان العاصمة بجودة الخدمات المقدمة من أمانة عمان الكبرى، مثمناً جهود العاملين فيها بمختلف مواقعهم.
ولفت جلالته، خلال زيارته أمانة عمان يرافقه سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، إلى أهمية التوسع في الحدائق العامة، والتركيز على مشاريع إعادة التدوير للحفاظ على البيئة وتعميمها على باقي المحافظات.
الشواربة، قال أيضا أن “هذه الاستراتيجية مؤسسية، تلتزم المؤسسة بها، وهي محورها المواطن والمدينة، وفي بعض المشاريع هناك شراكات مع الوزارات، وهناك تنسيق عالي المستوى، والحكومة التزمت بالدعم الكامل أمام جلالة الملك لتنفيذ هذه الاستراتيجية”.
وتستهدف الاستراتيجية مشاريع نوعية لإحداث أثر مباشر في الخدمات المقدمة للمواطنين عبر تطوير عدد من التشريعات، وتعزيز الاستثمار وتحسين البيئة والنقل وتنفيذ حلول مرورية وبنية تحتية.
وتتصدى الاستراتيجية، وفقا للشواربة، لتحديات التغير المناخي وازدياد عدد السكان، موضحا أن جزءا من المشاريع ستنفذ من مخصصات ضمن الموازنة السنوية للأمانة.
وأشار إلى أن قيمة الاستثمارات المتوقعة التي ستنفذ من خلال شركة رؤية عمّان- الذراع الاستثمارية للأمانة تقدر بـ 126 مليون دينار.
وستؤسس الأمانة، حسب الاستراتيجية، شركة لإدارة النفايات الصلبة ومعالجتها، ومصنع المعالجة البيولوجية الميكانيكية للنفايات العضوية بإعادة تدوير النفايات، وإنتاج الطاقة والسماد بقدرة إنتاجية تصل إلى 239 طنا/يوميا.
كما ستنشئ متنزهات وحدائق جديدة، وستعمل على إعادة تأهيل وتطوير حدائق بكلفة 44 مليون دينار، وتعزيز مشروع باص عمان بشراء وتشغيل 136 حافلة و15 حافلة كهربائية ليصل عددها إلى 286 حافلة، فضلا عن دعم أجرة الركاب.
وتشمل الاستراتيجية استكمال تنفيذ مشروع حافلات التردد السريع للمرحلتين الأولى والثانية لإجراء تحسينات مرورية للتقاطعات وحلول مرورية بطول 50 كيلومترا وبكلفة 281 مليون دينار.


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