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281 مليون دينار متطلبات المرحلة 2 من الباص السريع

منذ 33 ثانية
281 مليون دينار متطلبات المرحلة 2 من الباص السريع

وطنا اليوم:قدّرت أمانة عمّان الكبرى، كلفة تمويل مشروع الباص سريع التردد في مرحلته الثانية بنحو 281 مليون دينار للأعوام من 2022 إلى 2026.
وبيّنت الأمانة، في وثيقة خطتها الاستراتيجية، أن مشروع حافلات التردد السريع للمرحلة الأولى/الثانية، تشمل التحسينات المرورية للتقاطعات، إضافة إلى تنفيذ دراسات مشروع الحافلات للمرحلة الثانية وإعداد التصاميم الهندسية لتقاطعات حيوية في المدينة.
البنك الدولي، قال، إنه يعمل مع أمانة عمّان الكبرى على التخطيط لتمويل وتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الباص سريع التردد في عمّان، وفق مدير قطاع النقل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في البنك إبراهيم الدجاني.
وأضاف الدجاني أن “البنك فخور بالمشاركة في العديد من المشاريع في الأردن، أهمها مشروع الباص سريع التردد مع وزارة النقل وأمانة عمّان الكبرى” موضحا أن “طول المرحلة الثانية يصل إلى 50 كم”.
وأشار إلى أن “المرحلة الثانية تبدأ من صويلح باتجاه الدوار الثامن، ثم إلى مرج الحمام، ثم إلى منطقة وسط البلد” حيث توجد محطة رئيسة للباص في رأس العين


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