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وزير العمل يبحث مع غرفة تجارة وصناعة قطر زيادة تشغيل الأردنيين

منذ 3 دقائق
وزير العمل يبحث مع غرفة تجارة وصناعة قطر زيادة تشغيل الأردنيين

وطنا اليوم:بحث وزير العمل نايف استيتية بالدوحة اليوم الثلاثاء مع النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة قطر محمد بن طوار الكواري، بحضور السفير الأردني لدى قطر زيد مفلح اللوزي وعدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر سُبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مجالات العمل والدور الذي يلعبه القطاع الخاص في تعزيز علاقات التعاون بين الطرفين.
واتفق الجانبان على تشكيل فريق عمل فني مهمته التواصل مع شركات القطاع الخاص القطري وتحديد المهارات المطلوبة في القطاع الخاص القطري، إضافة إلى ضرورة تفعيل المنصة والاستفادة من الكفاءات والخبرات الأردنية المسجلة عليها.
وناقش استيتية مع الكواري آلية التعاون مع غرفة تجارة وصناعة قطر لتحفيز شركات القطاع الخاص القطري على نشر مزيدا من فرص العمل للشباب الأردني عبر منصة قطر، وذلك لإتاحة الفرصة أمام الشباب الأردني المؤهل والمدرب والذي يتمتع بالكفاءة والمهارات العالية بالعمل في مختلف المجالات في القطاع الخاص القطري.
وأكد الوزير أن دور وزارة العمل التسهيل على الشباب الأردني التشبيك مع شركات القطاع الخاص القطري، من خلال منصة “قطر” المنصة الإلكترونية التي أعدت لهذه الغاية.
وأشار استيتية إلى عمق العلاقات التي تربط بين المملكة الأردنية الهاشمية وقطر التي ترسخت بحكمة قيادتي البلدين الشقيقين جلالة الملك عبد الله الثاني وصاحب السمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حيث قدم سموه مبادرة بتوظيف 20 الف أردني في قطر.
من جانبه، أكد الكواري عمق العلاقات الأخوية بين قطر والأردن، مؤكدا استعداد غرفة قطر لتعزيز التعاون مع الجانب الأردني في الأمور المتعلقة بالعمل.
وأشار الى ان هناك طلبا كبيرا على التوظيف، لافتا الى ان العمالة الأردنية تحظى بسمعة طيبة من حيث الكفاءة والمهارة، وان غرفة قطر تشجع شركات القطاع الخاص القطري على توظيف الأردنيين.
وكان وزير العمل بدأ زيارة للدوحة أمس على رأس وفد رسمي


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