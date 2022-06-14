السعودية توجه للتباحث مع الأردن في مجال الطاقة

وطنا اليوم:وجه مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لبدء التباحث مع الأردن في مجال الطاقة.

ووفق قرارات مجلس الوزراء السعودي في جلسته التي عقدها، الثلاثاء، فقد فوّض المجلس وزير الطاقة بالتباحث مع الجانب الأردني في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجال الطاقة.