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انخفاض مساحة الأبنية المرخصة في المملكة للثلث الأول

منذ 3 ثواني
انخفاض مساحة الأبنية المرخصة في المملكة للثلث الأول

وطنا اليوم:انخفض إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة في الثلث الأول من العام الحالي، بنسبة 5.9 بالمئة، لتبلغ نحو 2.314 مليون متر مربع، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي والبالغة 2.458 مليون متر مربع.
وأشارت دائرة الإحصاءات العامة في تقريرها اليوم الثلاثاء إلى انخفاض إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة بنسبة 17 بالمئة، لتبلغ 6983 رخصة في الثلث الأول من هذا العام، مقارنة مع 8410 رخص خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وانخفضت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية في الثلث الأول من العام الحالي، بنسبة 10.2 بالمئة، لتبلغ 1.947 مليون متر مربع، مقارنة مع نحو 2.169 مليون متر مربع خلال نفس الفترة من العام الماضي.
كما ارتفعت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية في الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 27 بالمئة، لتبلغ نحو 367 ألف متر مربع ، مقارنة مع نحو 289 ألف متر مربع لذات الفترة من العام الماضي.
وبحسب التقرير، شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الثلث الأول من العام الحالي ما نسبته 84.1 بالمئة، من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية 15.9 بالمئة من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.
وعلى مستوى الأقاليم، بلغت حصة إقليم الوسط 67.5 بالمئة من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 24.5 بالمئة، وإقليم الجنوب ما نسبته 8 بالمئة.
وفقا للتقرير، شكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة 64.2 بالمئة من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال الثلث الأول من العام الحالي في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 35.8 بالمئة.
وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة نحو 1.485 مليون متر مربع خلال الثلث الأول من العام الحالي، مقابل نحو 1.422 مليون متر مربع خلال نفس الفترة من العام الماضي بارتفاع نسبته 4.4 بالمئة.
وعلى مستوى شهر نيسان من العام الحالي، فقد أظهرت البيانات أن عدد رخص الأبنية بلغ 1648 رخصة، كما بلغت مساحة الأبنية المرخصة 600 ألف متر مربع مقارنة مع 495 ألف متر مربع خلال نفس الشهر من العام الماضي، بارتفاعٍ نسبته 21.2 بالمئة


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