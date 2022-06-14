أعمال حفريات تكشف عن كهوف رومانية في الزرقاء

وطنا اليوم:قادت أعمال تجريف قام بها مالك إحدى المزارع بقرية الكمشة التابعة لقضاء بيرين في الزرقاء الى الكشف عن كهوف أثرية تعود الى العصر الروماني وفق ما أكده مدير مديرية آثار الزرقاء أكرم العتوم.

وقال العتوم أنه وخلال توجه فريق من دائرة الآثار العامة ، يضم كلا من مدراء آثار السلط ومادبا وعمان والزرقاء للكشف عن قطعتي أرض في المنطقة لغايات الإستملاك ، تصادف وجود مقاول يعمل داخل مزرعة يملكها أحد الأشخاص ، وأنه خلال أعمال التجريف تم الكشف عن سقوف لكهوف تعود الى العصر الروماني.

وأضاف العتوم أنه تم الطلب من المقاول التوقف عن العمل لحين التحقق مما إذا كانت الأرض المكتشف فيها الكهوف تقع ضمن الأراضي المنوي استملاكها أم لا ، مشيرا الى أنه في حالة كانت الأرض مدرجة ضمن الاستملاك فسيتم وقف المقاول عن العمل فيها نهائيا.

وبين أنه في حالة كانت الأرض خارج نطاق الاستملاك فإنه سيتم تثبيت مندوب عن دائرة الآثار العامة للإشراف على الموقع وعدم المساس بهذه الكهوف لحين عمل الدراسات اللازمة عليها.