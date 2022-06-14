بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

أعمال حفريات تكشف عن كهوف رومانية في الزرقاء

منذ ثانيتين
أعمال حفريات تكشف عن كهوف رومانية في الزرقاء

وطنا اليوم:قادت أعمال تجريف قام بها مالك إحدى المزارع بقرية الكمشة التابعة لقضاء بيرين في الزرقاء الى الكشف عن كهوف أثرية تعود الى العصر الروماني وفق ما أكده مدير مديرية آثار الزرقاء أكرم العتوم.
وقال العتوم أنه وخلال توجه فريق من دائرة الآثار العامة ، يضم كلا من مدراء آثار السلط ومادبا وعمان والزرقاء للكشف عن قطعتي أرض في المنطقة لغايات الإستملاك ، تصادف وجود مقاول يعمل داخل مزرعة يملكها أحد الأشخاص ، وأنه خلال أعمال التجريف تم الكشف عن سقوف لكهوف تعود الى العصر الروماني.
وأضاف العتوم أنه تم الطلب من المقاول التوقف عن العمل لحين التحقق مما إذا كانت الأرض المكتشف فيها الكهوف تقع ضمن الأراضي المنوي استملاكها أم لا ، مشيرا الى أنه في حالة كانت الأرض مدرجة ضمن الاستملاك فسيتم وقف المقاول عن العمل فيها نهائيا.
وبين أنه في حالة كانت الأرض خارج نطاق الاستملاك فإنه سيتم تثبيت مندوب عن دائرة الآثار العامة للإشراف على الموقع وعدم المساس بهذه الكهوف لحين عمل الدراسات اللازمة عليها.


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

مقالات ذات صلة

24 ساعة

16:28

التنمية: تغليظ العقوبات يحد من أعداد المتسولين

16:24

الملك يؤكد على أهمية التوسع في الحدائق العامة

16:16

كيف يُعلّم الكويتيّون أطفالهم بُغض دولة الاحتلال

16:12

وزير الداخليّة التركي بحذاء وسروال مُبلّلين.. ما القصّة؟

16:06

محافظ البنك المركزي يتوقع بلوغ معدل التضخم بالأردن 3.8%

15:55

صندوق توفير البريد يؤجل قسط شهر حزيران

15:30

العجارمة ينفي : لا حصص سياسية في الجدول المدرسي

15:26

خلال زيارة بايدن للسعودية.. قمة أمريكية خليجية أردنية مصرية عراقية

15:26

عاجل- زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمملكة العربية السعودية في 15 من شهر تموز القادم

15:19

21.2 دينارا سعر “تنكة” البنزين بعد 4 رفعات حكومية

15:17

الفيصلي ينجز تحضيرات الاحتفال بمرور 90 عاما على تأسيسه

15:13

قبيلات : حصتان سياسيتان ضمن المناهج في المدارس

15:08

كابيتال بنك ينفذ حملة لموظفيه للتبرع بالدم

15:02

العجارمة يستذكر المغفور له الملك الحسين بن طلال في احتفال تربية الطفيلة

14:33

ضبط اعتداء يزود مزارع وبرك وتعبئة صهاريج في مأدبا

14:28

إنشاء صوامع للحبوب بمنحة إماراتية لتعزيز المخزون الاستراتيجي

14:25

الملك يرعى إطلاق استراتيجية أمانة عمّان (2022 – 2026)

14:21

الفايز: الأردن يحرص على توفير مختلف أشكال الدعم للعراق

14:14

تجارة عمان : البنك المركزي صمام آمن للاقتصاد الوطني

13:11

الحمى النزفية ترعب العراق والحكومة تستنفر بإجراءات استثنائيه

13:02

تحويل الوديعة الاماراتية للأردن البالغة 333 مليون دولار الى قرض ميسر

12:55

حفل زفاف أسطوري لمسؤول مصري يثير جدلا واسعا

12:46

مؤسسة المتقاعدين العسكريين تؤجل القروض الشخصية لشهر حزيران

12:40

لغات فيلادلفيا يبحث سبل التعاون مع السفارة الإسبانية‎‎

12:38

المدير الإقليمي لمنظمة التايمز لتصنيف الجامعات يزور عمان الأهلية

12:34

ديناصورات في دفاع مستميت عن الذات

12:14

إسرائيل تبلغ بشار الأسد : أحد قصورك هو الهدف التالي

12:04

رئيس الوزراء يستقبل رئيس مجلس النوَّاب العراقي

12:01

حماية المستهلك : الحكومة تربح من الخبز ولا تدعمه مطلقاَ

11:55

خبراء: تطبيق جميع بنود قانون نقل الركاب سيحسن أداء منظومة النقل

11:48

وزير مياة اسبق يخالف الحكومة: تفريغ السدود كان خطأ إدارياً كبير

11:33

رئيس مجلس المفوضين في العقبة يطلب شراء 6 سيارات جديدة

11:25

عمليه نوعية لشاب بعد دخول مرآة باص برأسه

11:14

كسر خط ناقل يقطع المياه عن مناطق بالمفرق – أسماء

11:11

الملك يزور أمانة عمان الكبرى

10:53

تكافل 1 يوسعُ دائرةَ الأسرِ المستفيدةِ لتصل إلى 170 ألف اسرة

10:42

سقوط مواطن من مركبة خلال موكب افراح في دير علا

10:38

مسؤول إسرائيلي: لو كان هناك زر لإخفاء العرب لضغطت عليه

10:29

أكثر من 100 إصابة بانفجار مصنع كيماويات في إيران

10:25

السعودية تقرر رفع الإجراءات المتعلقة بجائحة كورونا

10:04

قبول العائدين من أوكرانيا بالجامعات الأردنية

09:53

اشتراك واحد يحول دون حصول أسرة المعلمة ربى على راتبها التقاعدي

09:47

دراسة: المفرق والكرك الأعلى بانتشار الحمى المالطية

09:32

منع عرض فيلم حارس الفضاء Lightyear في الأردن

09:25

الأوبئة: الوضع الوبائي مطمئن ومستقر ولا عودة إلى أي إجراءات

09:20

الجيش ينفذ تمرينا أمنيا مشتركا في مأدبا

09:17

وفيات الثلاثاء 14-6-2022

09:12

التمهيد لمستقبل أكثر اخضرارا في الأردن

وفيات

وفيات الثلاثاء 14-6-2022وفيات الاثنين 13-6-2022الحواتمة ينعى الوكيل علاء بني ملحموفيات الاحد 12-6-2022الحواتمة ينعى العريف فراس السواريه