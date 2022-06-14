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عاجل- زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمملكة العربية السعودية في 15 من شهر تموز القادم

منذ دقيقتين
عاجل- زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمملكة العربية السعودية في 15 من شهر تموز القادم

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