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خلال زيارة بايدن للسعودية.. قمة أمريكية خليجية أردنية مصرية عراقية
15:26
عاجل- زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمملكة العربية السعودية في 15 من شهر تموز القادم
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21.2 دينارا سعر “تنكة” البنزين بعد 4 رفعات حكومية
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الفيصلي ينجز تحضيرات الاحتفال بمرور 90 عاما على تأسيسه
15:13
قبيلات : حصتان سياسيتان ضمن المناهج في المدارس
15:08
كابيتال بنك ينفذ حملة لموظفيه للتبرع بالدم
15:02
العجارمة يستذكر المغفور له الملك الحسين بن طلال في احتفال تربية الطفيلة
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ضبط اعتداء يزود مزارع وبرك وتعبئة صهاريج في مأدبا
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إنشاء صوامع للحبوب بمنحة إماراتية لتعزيز المخزون الاستراتيجي
14:25
الملك يرعى إطلاق استراتيجية أمانة عمّان (2022 – 2026)
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24 ساعة
15:26
خلال زيارة بايدن للسعودية.. قمة أمريكية خليجية أردنية مصرية عراقية
15:19
21.2 دينارا سعر “تنكة” البنزين بعد 4 رفعات حكومية
15:17
الفيصلي ينجز تحضيرات الاحتفال بمرور 90 عاما على تأسيسه
15:13
قبيلات : حصتان سياسيتان ضمن المناهج في المدارس
15:08
كابيتال بنك ينفذ حملة لموظفيه للتبرع بالدم
15:02
العجارمة يستذكر المغفور له الملك الحسين بن طلال في احتفال تربية الطفيلة
14:33
ضبط اعتداء يزود مزارع وبرك وتعبئة صهاريج في مأدبا
14:28
إنشاء صوامع للحبوب بمنحة إماراتية لتعزيز المخزون الاستراتيجي
14:25
الملك يرعى إطلاق استراتيجية أمانة عمّان (2022 – 2026)
14:21
الفايز: الأردن يحرص على توفير مختلف أشكال الدعم للعراق
14:14
تجارة عمان : البنك المركزي صمام آمن للاقتصاد الوطني
13:11
الحمى النزفية ترعب العراق والحكومة تستنفر بإجراءات استثنائيه
13:02
تحويل الوديعة الاماراتية للأردن البالغة 333 مليون دولار الى قرض ميسر
12:55
حفل زفاف أسطوري لمسؤول مصري يثير جدلا واسعا
12:46
مؤسسة المتقاعدين العسكريين تؤجل القروض الشخصية لشهر حزيران
12:40
لغات فيلادلفيا يبحث سبل التعاون مع السفارة الإسبانية
12:38
المدير الإقليمي لمنظمة التايمز لتصنيف الجامعات يزور عمان الأهلية
12:34
ديناصورات في دفاع مستميت عن الذات
12:14
إسرائيل تبلغ بشار الأسد : أحد قصورك هو الهدف التالي
12:04
رئيس الوزراء يستقبل رئيس مجلس النوَّاب العراقي
12:01
حماية المستهلك : الحكومة تربح من الخبز ولا تدعمه مطلقاَ
11:55
خبراء: تطبيق جميع بنود قانون نقل الركاب سيحسن أداء منظومة النقل
11:48
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11:11
الملك يزور أمانة عمان الكبرى
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تكافل 1 يوسعُ دائرةَ الأسرِ المستفيدةِ لتصل إلى 170 ألف اسرة
10:42
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أكثر من 100 إصابة بانفجار مصنع كيماويات في إيران
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التمهيد لمستقبل أكثر اخضرارا في الأردن
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