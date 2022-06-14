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21.2 دينارا سعر “تنكة” البنزين بعد 4 رفعات حكومية

منذ ثانيتين
21.2 دينارا سعر “تنكة” البنزين بعد 4 رفعات حكومية

وطنا اليوم:أكّدت الحكومة على لسان الناطق باسمها فيصل الشبول، أن قرارات لجنة التسعير للفترة المقبلة، فيما يتعلق بأسعار المحروقات، ستكون نحو الارتفاع وبعدد 4 مرات وبقيمة 35 فلسا للتر الواحد، وعليه فإن قيمة الرفع الكلية لسعر الصفيحة ” التنكة” لبنزين أوكتان 90، لشهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل سيصل إلى 21.2 دينارا.
أما سعر تنكة البنزين أوكتان 95، فبحسب توقعات الشبول بمقدار الرفع خلال الأشهر الأربعة المقبلة، فتصبح عند 26.4 دينارا مع نهاية شهر أيلول/ سبتمبر المقبل، وذلك لتسعيرة شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل.
وبحسب تسعيرة الشهر الحالي وصل سعر صفيحة ” تنكة ” بنزين أوكتان 90 إلى 18.4 دينارا، بحيث بلغ سعر اللتر الواحد 92 قرشا، وسعر صفيحة “تنكة” البنزين أوكتان 95 إلى 23.6 دينارا وبسعر اللتر الواحد عند 1.18 دينار.
يشار إلى أن الشبول، أعاد التأكيد على تبقي 4 رفعات على أسعار المشتقات النفطية خلال العام الحالي، موضحا أن الحكومة ستعمل على “رفع أسعار البنزين بشقيه بداية كل شهر بمقدار 35 فلسا للتر.
“الحكومة لم تعكس في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أسعار الديزل على السوق المحلية، وجمّدت في أشهر شباط/فبراير وآذار/مارس ونيسان/أبريل الضريبة على المشتقات النفطية”، بحسب الشبول.
وعملت الحكومة على تجميد الزيادات الظاهرة في أسعار المشتقات النفطية ولم يتم عكسها على الضريبة عليها”، موضحا أن “الحكومة بدأت في شهر أيار/مايو بعكس زيادة أسعار المشتقات النفطية لتخفيف حجم الخسائر”.
عالميا توقع بنك غولدمان ساكس، أن متوسط أسعار خام برنت سيبلغ 140 دولارا للبرميل بين تموز/يوليو وأيلول/سبتمبر، ارتفاعا من 125 دولارا للبرميل، بحيث يتم تداول خام برنت حاليا عند نحو 120 دولارا للبرميل.
وأكد البنك وهو “مؤسّسة خدمات مالية واستثمارية أميركية متعددة الجنسيات”، أن أسعار التجزئة للبنزين في الصيف ستحتاج إلى الارتفاع إلى المستويات المرتبطة عادة بـ160 دولارا للنفط من أجل تقليص الطلب.
وقال بنك غولدمان ساكس “إن متوسط سعر خام برنت قد يسجل 135 دولارا للبرميل خلال النصف الثاني من هذا العام والنصف الأول من العام المقبل. هذا أعلى بمقدار 10 دولارات عن التوقعات السابقة للبنك”.
وجدير بالذكر أن إدارة معلومات الطاقة الأميركية، عززت أيضا توقعاتها لأسعار النفط والبنزين والغاز الطبيعي، قائلة إنها لم تعد تتوقع أن تنخفض أسعار البنزين مرة أخرى إلى ما دون 4 دولارات للغالون بحلول أيلول/سبتمبر المقبل


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