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ضبط اعتداء يزود مزارع وبرك وتعبئة صهاريج في مأدبا

منذ دقيقة واحدة
ضبط اعتداء يزود مزارع وبرك وتعبئة صهاريج في مأدبا

وطنا اليوم:قالت وزارة المياه والري/ سلطة المياه – وحدة الرقابة الداخلية انها نفذت حملة أمنية بالتنسيق مع مديرية الامن العام وقوات الدرك بالتنسيق مع المنسق الامني لدى الوزارة والكوادر الفنية في مديرية المشاغل بالتعاون مع شركة مياهنا حملة لازالة الاعتداءات على خطوط مياه رئيسية للشرب لأستخدامها لري مزارع وتعبئة صهاريج في منطقة منجا تزود مزارع وتعبئة صهاريج مخالفة وبيعها .
وبالتفاصيل بينت وزارة المياه والري انه ضمن الجهود المتواصلة لحملة احكام السيطرة على مصادر المياه في جميع مناطق المملكة قامت كوادر وزارة المياه والري / سلطة المياه – وحدة الرقابة الداخلية بالتعاون مع شركة مياهنا وباسناد من مديرية الامن العام وقوات الدرك بازالة هذه الاعتداءات المتمثلة بسحب خطوط مياه لتزويد مزارع وتعبئة برك زراعية وبيع صهاريج مخالفة حيث تم ازالة الاعتداءات واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة .
واشادت الوزارة /سلطة المياه بتعاون المواطنين الدائم وكافة الجهات لانجاح جهودها ، مؤكدة ان الاعتداء على اي من مصادر المياه هو جريمة


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