إنشاء صوامع للحبوب بمنحة إماراتية لتعزيز المخزون الاستراتيجي

وطنا اليوم:قال وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، إنه تم إنشاء 24 صومعة بسعة إجمالية تبلغ 120,000 طن من الحبوب عبر منحة بقيمة 33 مليون دولار أمريكي، بتمويل من صندوق أبو ظبي للتنمية في الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف الشريدة خلال افتتاح التوسعة الثانية لصوامع الحبوب في مجمع الجويدة في العاصمة عمان، بحضور مدير عام صندوق أبو ظبي للتنمية و مدير عام الشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين عماد الطراونة أنه أُنشئ 28 صومعة في محافظة العقبة بسعة إجمالية تبلغ 100,000 طن من الحبوب، بمنحة من “أبو ظبي للتنمية” بقيمة 37.5 مليون دولار أمريكي.

وأشار إلى أن المشروعين نُفذا ضمن الجهود الوطنية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي التي تهدف إلى رفع السعة التخزينية للصوامع في الأردن، لتعزيز المخزون الاستراتيجي من المحاصيل الاستراتيجية.

وأكد الشريدة أن تنفيذ هذه المشاريع يأتي في وقت يشهد فيه العالم تحديات كبيرة تمثلت بتأثر سلاسل الامداد والتوريد للسلع الاساسية، وارتفاع أسعارها نتيجة تداعيات جائحة كورونا، والأزمة الأوكرانية، لافتا إلى أنها ساهمت في تمكين الحكومة في المحافظة على احتياطيات مناسبة من هذه المحاصيل في الفترة الحالية.

وأوضح أن التعاون مع صندوق أبو ظبي للتنمية، جاء ضمن الدعم التنموي المستمر الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة في إطار المنحة الخليجية، وتعهدات قمة مكة المكرمة، مشيرا إلى أنه نُفذت مشاريع استراتيجية ذات أولوية للحكومة الأردنية في عدد كبير من القطاعات.