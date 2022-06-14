الحمى النزفية ترعب العراق والحكومة تستنفر بإجراءات استثنائيه

وطنا اليوم:أعلن العراق، الثلاثاء، عن 30 وفاة ناجمة عن الإصابة بالحمى النزفية البالغة، إضافة إلى 140 إصابة جديدة.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة بالعراق، سيف البدر، إن الإصابات بالحمى النزفية ارتفع إلى 170 من بينها 30 وفاة.

وأردف أن الحكومة العراقية اتخذت إجراءات صحية احترازية للحد من تفشي وباء الحمى النزفية.

وتعد الحمى النزفية من الأمراض المعدية التي يمكن أن تتسبب في الإصابة بعلل شديدة تهدد الحياة، مثل تلف جدران الأوعية الدموية الصغيرة ما يجعلها “تسرِّب”، كما يمكن أن تعوق قدرة الدم على التجلط.

وتختلف مؤشرات الحمى النزفية الفيروسية وأعراضها حسب المرض، حيث يمكن أن تشمل الأعراض المبكرة، الحمى والتعب أو الضعف أو الشعور العام بالتوعك، والدوار وآلام العضلات أو العظام أو المفاصل، والغثيان والقيء والإسهال.، وفق ما ذكر موقع “مايو كلينيك” الطبي.

أما الأعراض التي قد تصبح مهددة للحياة فتشمل نزيف تحت الجلد أو في الأعضاء الداخلية أو من الفم أو العينين أو الأذنين، وخلل وظيفي في الجهاز العصبي، والغيبوبة والهذيان، والفشل الكلوي والتنفسي والكبدي.

وتنتشر الحمى النزفية الفيروسية عن طريق مخالطة الحيوانات أو الحشرات المصابة بالعدوى، علما أن الفيروسات التي تسبب الإصابة بالحمى النزفية الفيروسية، تعيش في العديد من العوائل الحيوانية والحشرية، وتشمل في الغالب البعوض أو القراد أو القوارض أو الخفافيش.