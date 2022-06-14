تحويل الوديعة الاماراتية للأردن البالغة 333 مليون دولار الى قرض ميسر

وطنا اليوم:صرح مصدر مسؤول في وزارة المالية أنه تم الاتفاق بين الأردن ودولة الإمارات العربية المتحدة على تحويل قيمة الوديعة الإماراتية البالغة حوالي 333 مليون دولار أميركي لدى البنك المركزي الأردني إلى قرض ميسر في ظل ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً.

ويأتي هذا الاتفاق في ضوء مساندة دولة الإمارات الدائم للأردن.

وعلى صعيد متصل نجحت الحكومة الأردنية في إصدار سندات يوروبوند بقيمة 650 مليون دولار وبسعر كوبون بلغ 7.75% تستحق بعد 5 سنوات ونصف، وهذا يدل على ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية بالاقتصاد الأردني على الرغم من حالة عدم الاستقرار الذي تشهده الأسواق المالية العالمية وارتفاع أسعار الفائدة.

كما صرح المصدر المسؤول بأنه سيتم استخدام حصيلة القرض الإماراتي وإصدار اليوروبوند في إطفاء سندات اليوروبوند المستحقة في نهاية الشهر الحالي والبالغة 1 مليار دولار، والذي بدوره لن يزيد من رصيد الدين العام لأن قيمة هذا التمويل جاءت ضمن موازنة التمويل لعام 2022.