لغات فيلادلفيا يبحث سبل التعاون مع السفارة الإسبانية‎‎

وطنا اليوم:اجتمعت مديرة مركز اللغات في جامعة فيلادلفيا الدكتورة ابتسام حسين والدكتورة فايزة الشروف بنائب رئيس البعثة الإسبانية المستشار خوسيه ماريا دابو كابرا في مقر السفارة الإسبانية في عمان ، ويأتي هذا اللقاء ضمن خطة مركز اللغات الاستراتيجية نحو التطوير الأكاديمي المنهجي واللامنهجي وتوجهه نحو الانفتاح على اللغات العالمية والثقافية، حيث بدأ اللقاء بتثمين مديرة المركز الجهود التي قدمتها السفارة من خلال مشاركتها في اليوم الثقافي الثاني الذي عقده مركز اللغات في الفصل الدراسي الأول من العام 2021 ، وبدوره أعرب رئيس البعثة عن سعادته بهذه المشاركة التي فتحت المجال لتبادل الثقافات بين الدول المشاركة، كما تباحث الطرفان مزيدا من سبل التعاون العلمي والثقافي وتمت مناقشة قضايا متعددة من نحو إضافة اللغة الإسبانية لتكون إحدى اللغات التي تدرس في مركز اللغات، كذلك تمت مناقشة تخصيص زاوية ثقافية في مكتبة الجامعة تعرض الثقافة الإسبانية وجانبا من المنح الجامعية ومعلومات حول الجامعات وغير ذلك مما يبرز الثقافة الإسبانية من جانبها الأكاديمي، كما عرضت الدكتورة ابتسام برامج تعليم العربية للناطقين بغيرها بتفاصيلها الثقافية والعلمية، وقدمت ملفًا غنيًّا بتفاصيل البرامج للسفارة للنظر في آليات التعاون والتنسيق، وبحث الطرفان إمكانية فتح باب التبادل العلمي بين الطلبة والأساتذة في فيلادلفيا والجامعات الإسبانية وسيبحث في تفعيل الأمر من خلال مشروع علمي مشترك بين الطرفين.

وقد رحب المستشار نائب رئيس البعثة الإسبانية بفتح باب التعاون المشترك بين السفارة والجامعة في الجوانب العلمية والثقافية واللغوية مؤكدًا رغبة السفارة في المشاركة الثقافية مع الجامعة، ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة لقاءات بالسفارات والملحقيات الثقافية والمعاهد اللغوية التي يسعى من خلالها مركز اللغات بجامعة فيلادلفيا لتحقيق البُعد العالمي بانفتاح المركز لغويًا وثقافيًا على الآخر.