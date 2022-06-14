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المدير الإقليمي لمنظمة التايمز لتصنيف الجامعات يزور عمان الأهلية

منذ 5 ثواني
المدير الإقليمي لمنظمة التايمز لتصنيف الجامعات يزور عمان الأهلية

وطنا اليوم:زار السيد نيكولاس ديفيس المدير الإقليمي لمنظمة التايمز لتصنيف الجامعات يوم الإثنين الموافق ١٣-٦-٢٠٢٢ حرم جامعة عمان الأهلية، حيث استقبله رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان مرحبا به في رحاب الجامعة، وذلك بحضور مساعد رئيس الجامعة للشؤون الخارجية ومدير مركز الارتباط العالمي الأستاذ الدكتور أنس السعود.

وبين رئيس الجامعة الأهداف الاستراتيجية للجامعة والتي بنيت وفق خطة قابلة للتطبيق تتضمن رفع المستوى الاكاديمي والبحثي للجامعة مما يضمن تقدم الجامعة في التصنيفات العالمية ومنها تصنيف التايمز.
بدوره أشاد السيد ديفيس بأداء الجامعة في تصنيف التايمز والذي توج مؤخراً بتصنيف جامعة عمان الأهلية بالمركز الأول على الجامعات الأردنية وضمن أفضل ٢٠٠ جامعة في العالم في تصنيف التايمز لتأثير الجامعات للعام ٢٠٢٢.
واجتمع السيد ديفيس بمدير وكادر مركز الارتباط العالمي وقدم كل منهم ملخصاً عن المهام التي يقوم بها لتحقيق رؤية المركز وبالتالي رؤية الجامعة.
واصطحب مدير مركز الارتباط العالمي ضيف الجامعة في جولة ميدانية لمرافق الجامعة وكلياتها ومراكزها.
وفي نهاية اللقاء قدم رئيس الجامعة درع الجامعة التذكاري للسيد نيكولاس ديفيس تكريماً لزيارته

المدير الإقليمي لمنظمة التايمز لتصنيف الجامعات يزور عمان الأهلية 2 - وطنا نيوز


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