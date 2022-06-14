بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. آراء واقلام

ديناصورات في دفاع مستميت عن الذات

منذ ثانيتين
ديناصورات في دفاع مستميت عن الذات

بسام الياسين

شخصيات تفرعنت اثناء الوظيفة.انجازاتها معدومة وتبريراتها مرفوضة.رغم ما يحيط بها من علامات استفهام،ما انفكت تتغنى بطهارتها كأنها من مواليد المدينة الفاضلة،وتلاميذ مدرسة افلاطون المثالية.في حياتها، لم تسفح قطرة عرق واحدة لكنها تنعمت بخيرات البلد لاقصى مدى.مقوماتها قدرتها على علك الكلام والتظاهر بوجعها على المعذبين،حتى تحسبها انها منسولة من صلب ابن الخطاب رائد العدالة،و مستنسخة عن عمر بن عبد العزيز في التقشف والحرص على ” مال الخزينة “.

شريحة موظفين ثرية تمتلك القصور،وتحتل الصفوف الاولى في المراكز العليا.ناهيك عن الشركات والعقارات والارصدة متعددة الخانات فيما الاكثرية لا تحظى من الكعكة الا بالرائحة ؟!. اللافت ان جلهم ،لم يكن وارثاً يوماً،فمن اين لكم هذا يا سادة ؟!.المفارقة انهم يستحوذون على المناطق الاغلى و المواقع الارقى،ويشّيدون فيلاتهم على قمم العالية كالقلاع الرومانية،فيما ابناؤهم،ومن بعدهم الاحفاد يهيمنون على المراكز الحساسة .

هل هم من جِبِلةٍ ارقى و طينة انقى ام هي المحسوبية ؟!.هل هم خيرة الخيرة المختارة، لتتولى امورنا وتركب على ظهورنا ام في الامر إنَّ ؟ّ! مع معرفتنا اليقينية انهم عجزة،دخلوا سن اليأس،وانتهت صلاحياتهم، ولو طلوا وجوههم بكل المساحيق التجميلية،وشفطوا بطونهم المتهدلة واردافهم المترهلة.

اليس مدعاة للتساؤل  كيف اثروا، مع ان دائرة الافتاء افتت ،بجواز الزكاة للموظف، و احلت  له الصدقة ؟!.فكيف إمتلك قصراً على رابية،اسطول سيارات فارهة،ارصدة لا يعلم خاناتها الا الله؟!.الا تقع هذه المسألة في باب الشك والريبة ؟!. يتهموننا اننا اتهاميون ،عدميون، إنطباعيون. حسناً،فمن باب الرياضة الذهنية، ان جُلَّ هؤلاء ـ مثلنا وحارتنا ضيقة نعرف بعضنا بعضا ـفمن اين هبطت هذه النعم كلها في فترة قياسية مدهشة،من دون ان تتشقق ايديهم او تغبرّ احذيتهم، وتلك استحالة مطلقة،فلماذا لا يقدم واحد للقضاء من باب الشبهة ام انهم ـ كلهم ـ من ابناء الداية .

الانسان خليفة الله على الارض .مكلف بالعبادة و الاعمار ومساعدة عباد الله. “الخلق كلهم عيال الله وأحبهم إليه أنفعهم لعياله”. وها هي شوارعنا تعج بالمتسولين،اما المحتاجون الذين تحسبهم اغنياء من التعفف فهم اكثرية يؤثرون الصمت.فهلا احترمتم انسانيتهم وحفظتم ماء وجوههم، بدل هواية مراكمة المال والمناصب التي ادمنتم عليها،ظناً ان في العلو الدنيوي خلودا.هذا يدل بالقطع قصر نظر و بؤس تفكير،تماماً كمن يطارد خيط دخان في يوم عاصف.فارجعوا لله يرحمكم الله،فما بين ظلمة الرحم وظلمة القبر،فسحة ضوء ورحلة عقلية مدهشة تمنح المتدبر فرصة التفكر، بايات الله والعمل على سعادة الدارين.فهديناه اما خير يقود للجنة او عمى يحرف بصيرتك،يزيغ بصرك الحقائق الجلية،فتركب عربة ابليس الى جهنم مسلوب الارادة اعمى:ـ ” قال رب لِمَ حشرتني اعمى وقد كنت بصير* قال كذلك اتتك آياتنا فنسيتها * وكذلك اليوم تُنسى “.

فلا تتنافخوا علينا او تنتفخوا امامنا…” غزة دبوس ” كفيلة بتنفيسكم.التنفيس اذاً، افضل طريقة للخلاص من البالونات المنفوخة.لذلك، لا اشتط بالقول ان قلت :ـ اننا نعيش فاجعة،كارثة،جائحة،مأساة،وقد اكتملت اركانها الاربعة،حيث تجلت عندنا،كما لم تتجل في اي منطقة اخرى.فالايام دول والزمن لا يؤمن عواقبة.


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

مقالات ذات صلة

24 ساعة

12:14

إسرائيل تبلغ بشار الأسد : أحد قصورك هو الهدف التالي

12:04

رئيس الوزراء يستقبل رئيس مجلس النوَّاب العراقي

12:01

حماية المستهلك : الحكومة تربح من الخبز ولا تدعمه مطلقاَ

11:55

خبراء: تطبيق جميع بنود قانون نقل الركاب سيحسن أداء منظومة النقل

11:48

وزير مياة اسبق يخالف الحكومة: تفريغ السدود كان خطأ إدارياً كبير

11:33

رئيس مجلس المفوضين في العقبة يطلب شراء 6 سيارات جديدة

11:25

عمليه نوعية لشاب بعد دخول مرآة باص برأسه

11:14

كسر خط ناقل يقطع المياه عن مناطق بالمفرق – أسماء

11:11

الملك يزور أمانة عمان الكبرى

10:53

تكافل 1 يوسعُ دائرةَ الأسرِ المستفيدةِ لتصل إلى 170 ألف اسرة

10:42

سقوط مواطن من مركبة خلال موكب افراح في دير علا

10:38

مسؤول إسرائيلي: لو كان هناك زر لإخفاء العرب لضغطت عليه

10:29

أكثر من 100 إصابة بانفجار مصنع كيماويات في إيران

10:25

السعودية تقرر رفع الإجراءات المتعلقة بجائحة كورونا

10:04

قبول العائدين من أوكرانيا بالجامعات الأردنية

09:53

اشتراك واحد يحول دون حصول أسرة المعلمة ربى على راتبها التقاعدي

09:47

دراسة: المفرق والكرك الأعلى بانتشار الحمى المالطية

09:32

منع عرض فيلم حارس الفضاء Lightyear في الأردن

09:25

الأوبئة: الوضع الوبائي مطمئن ومستقر ولا عودة إلى أي إجراءات

09:20

الجيش ينفذ تمرينا أمنيا مشتركا في مأدبا

09:17

وفيات الثلاثاء 14-6-2022

09:12

التمهيد لمستقبل أكثر اخضرارا في الأردن

08:30

البنوك المركزية مستمرة بحربها لكبح التضخم

07:11

أول فوج حجيج يدخل مكة المكرمة

06:50

ثلاث وقائع والمخفي أعظم

05:46

قصر برقع

05:39

حكومة إسرائيل على شفا الانهيار بعد انسحاب عضو بالكنيست

05:33

خبراء لا يستبعدون انتقال «جدري القردة» عبر الهواء

05:24

السعودية تستحدث تسجيلا الكترونيا للحج للقضاء على “الاحتيال”

22:28

الضريبة: لا اعفاء للغرامات

22:18

عاجل .. تنكة البنزين 90 ستتجاوز 20 دينارا أردنيا

22:05

اجتماعيات السياحة واقتصادياتها!

21:40

الاتحاد يوافق على طلب الوحدات لموقعة الفيصلي

20:54

الشبول : لا رفع على أجور النقل في الاردن

20:53

بايدن: زيارتي للسعودية لا تتعلق بالطاقة والنفط … إنها تتعلق بالأمن القومي لإسرائيل

20:42

تأجيل أقساط السلف الشخصية لمرتبات الأمن العام

20:39

الحكومة: أسعار الخبز لن تُمس وهناك اختلاف على الحليب

20:26

في مشهد غريب .. قطيع من الذئاب في السعودية

20:14

الشبول: تصريحات وزير الداخلية صحيحة وهناك أربع رفعات

20:13

الشبول يؤكد: 4 رفعات قادمة على أسعار المحروقات

19:44

معلومات عن قلعة عجلون ستشدك لزيارتها

19:30

توقع ارتفاع أسعار الالبان في الأردن 20%

19:21

الضمان : سندخل جميع السلع والخدمات في برنامج تقسيط

19:17

المركزي الآردني : معدل التضخم ما يزال ضمن حدود معقولة

19:10

الخير والشر في مقلى واحد (1-2)

18:35

مباحثات اردنية مصرية للتعاون في مجال المناطق اللوجستية

18:27

الجمعية الأردنية للسياحة الوافدة تنظم حفل إفطار لخطوط الطيران التركية

18:27

مقال لرئيس جهاز الاستخبارات السعودي الاسبق يثير ضجة قبيل زيارة بايدن للمنطقة

وفيات

وفيات الثلاثاء 14-6-2022وفيات الاثنين 13-6-2022الحواتمة ينعى الوكيل علاء بني ملحموفيات الاحد 12-6-2022الحواتمة ينعى العريف فراس السواريه