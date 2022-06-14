إسرائيل تبلغ بشار الأسد : أحد قصورك هو الهدف التالي

وطنا اليوم:حذرت دولة الاحتلال رئيس النظام السوري بشار الأسد مؤخرا من أن أحد قصوره سيصبح هدفا لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في غارته القادمة على سوريا، إذا استمر في السماح لمحاولات إيران نقل أسلحة عالية الجودة إلى بلاده، بحسب ما أورده موقع”إيلاف” نقلا عن مصدر إسرائيلي رفيع المستوى الليلة المنصرمة.

وبحسب الموقع ، فإن إسرائيل بدأت بالتحضير لعمليات في عمق سوريا دون إبلاغ روسيا، غير أن المصدر الإسرائيلي نفسه قال إن “عمليات القصف التي شهدتها البلاد في الشهر المنصرم كانت معروفة للجانب الروسي قبل ساعات فقط”

وكانت إسرائيل قد قصفت الأسبوع المنصرم مدارج مطار دمشق الدولي وتعطيله بالكامل من أجل الضغط على الأسد لاتخاذ موقف أكثر نشاطا وحزما ضد استخدام إيران لسوريا وبنيتها التحتية، وتهريب الأسلحة إلى حزب الله والقوى المختلفة في البلاد. سوريا نفسها.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أصدرت بيانا استنكرت فيه ضرب المدرجات المدنية وطالبت إسرائيل بالكف عن هذه التصرفات.

وقال مصدر إسرائيلي إن العلاقات بين روسيا وإسرائيل تشهد تراجعًا منذ اندلاع الحرب الروسية – الأوكرانية. فالروس بدأوا يسمحون لإيران بالتوجه نحو الجنوب السوري خلافا لاتفاق الـ “80 كيلومترا” من الشريط الحدودي الذي كان ساريا بين روسيا واسرائيل، وبموجبه أبعدت روسيا إيران ابعد من 80 كيلومترا عن حدود إسرائيل مع سوريا، وصدت بذلك إمكانيات التموضع الإيراني بمحاذاة الأراضي الإسرائيلية.

ويضيف المصدر أن إسرائيل بدأت تستعد لعمليات في العمق السوري من دون ابلاغ روسيا كما كان متبعا، وأشار إلى ان عمليات القصف في الشهر الأخير في كل المناطق كانت بعلم الجانب الروسي، ساعات قبل حدوثه