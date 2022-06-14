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وزير مياة اسبق يخالف الحكومة: تفريغ السدود كان خطأ إدارياً كبير

منذ ثانيتين
وزير مياة اسبق يخالف الحكومة: تفريغ السدود كان خطأ إدارياً كبير

وطنا اليوم:خالف وزير المياه الأسبق الدكتور حازم الناصر تصريحات حكومة الخصاونة حول الوضع المائي في الاردن
وقال الناصر ان الموسم المطري كان جيدا قارب الهطول المطري على الـ ٩٠٪ من المعدل العام ويعتبر ممتازا بكافة المعايير.
واوضح الناصر في تصريحات اذاعية ، ان تفريغ السدود من قبل المسؤولين أثر بشكل كبير على نسبة تخزينه قائلا “لا أعلم لماذا تم تفريغ السدود”.
مبينا ان تفريغها كان خطأ إدارياً أثر بشكل كبير على المخزون الإستراتيجي.
وكان وزير المياه والري الحالي المهندس محمد النجار أن الوضع المائي حرج في الاردن خلال الصيف الحالي.
الى ذلك قالت الأمينة العامة لسلطة وادي الأردن منار المحاسنة، الاثنين، إن نسبة التخزين في سدود وادي الأردن المخصصة للشرب تكاد تكون معدومة.
وأوضحت المحاسنة، أن كمية التخزين في سد الموجب أقل من 400 ألف متر مكعب.
وأشارت إلى أن نسبة التخزين في سد الوحدة 16% من المخزون الكلي.
وأضافت المحاسنة ، أن نسبة التخزين في سدود وادي الأردن المخصصة للري مقاربة لنسب العام الماضي.
وبينت، أن المخزون الكلي للسدود المخصصة للري نحو 76 مليون متر مكعب، ما نسبته 27% من المخزون الكلي.


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