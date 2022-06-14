سقوط مواطن من مركبة خلال موكب افراح في دير علا

وطنا اليوم:قالت إدارة الدوريات الخارجية، أنها تعاملت مع سقوط أحد الركاب من مركبة على الشارع العام، بسبب إخراج الأجساد من أحد المركبات المشاركة في موكب أفراح، في منطقة معدي بلواء دير علا.

وبينت الادارة خلال التقرير المروري الصباحي، اليوم الثلاثاء، أنه تم ضبط مركبة شحن ( ديانا) على طريق دير علا قامت بتحميل 29 راكباً في الصندوق الخلفي دون أدنى مقومات السلامة المرورية، خاصة مع عدم وجود قفص (شبك ) خلفي للمركبة.