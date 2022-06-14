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قبول العائدين من أوكرانيا بالجامعات الأردنية

منذ 8 ثواني
قبول العائدين من أوكرانيا بالجامعات الأردنية

وطنا اليوم:بعد مطالب مستمرة من قبل الدارسين الأردنيين العائدين من الجامعات الاوكرانية انصفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الطلبة بقبولهم بالجامعات الاردنية الرسمية بعد اتفاق عقد مع رؤساء الجامعات الرسمية والخاصة وفق تعميم من وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وجيه عويس، وفقاً لما يلي
تقوم جميع الجامعات الأردنية الرسمية باستقبال طلبات التحاق الطلبة بغض النظر عن تحقيق الطالب للحد الأدنى لمعدل القبول الذي يرغب الالتحاق به، والذي تنص عليه السياسة العامة لقبول الطلبة في الجامعات الاردنية، والصادرة عن مجلس التعليم العالي.
كما ان على الجامعة المعنية دراسة وضع الطالب وتحديد المستوى الدراسي الذي يمكن قبوله فيه وذلك من خلال النظر في معادلة المواد التي درسها سابقاً في الجامعة الاوكرانية وفقاً للتعليمات النافذة في الجامعة في حال توفر كشف علامات لدى الطالب وبخلاف ذلك على الجامعة المعنية عقد امتحان مستوى للطلبة الذين لا تتوفر لديهم كشوف علامات لتحديد مستوياتهم الدراسية على أن يتم الإعلان عن موعده قبل وقت كاف.
تقوم كل جامعة في موعد أقصاه 14 تموز المقبل برفع قوائم بأسماء هؤلاء الطلبة تتضمن جميع المعلومات والبيانات الأكاديمية المتعلقة بالطالب (حسب النموذج المُرفق) إلى مجلس التعليم العالي، وذلك لاتخاذ القرار المناسب بشأن قبولهم وتوزيعهم على الجامعات الأردنية الرسمية.
بيد ان الطلبة وضعوا عددا من المعيقات التي يترتب عليها تنفيذ هذا الاجراء، منها عائق اللغة كون الاغلبية بدأت الدراسة باستخدام اللغة الاوكرانية، اضافة الى الكلف المترتبة على تسجيلهم على نظام الموازي.
وقال الطلبة ان آلية معادلة المواد ستحرمهم سنوات عديدة من الدراسة، خصوصا وان اغلبهم مضى على دراسته للطب اربع الى خمس سنوات، لافتين الى ان الاجراء الذي قدمته الوزارة يسمح لهم بالحفاظ على مقاعد جامعية لحين تصويب بقية الاجراءات المتعلقة بالكلف واللغة والمعادلة.
يشار الى ان عدد الطلبة العائدين من الجامعات الاوكرانية والذين سجلو على المنصة التي اطلقتها الوزارة 425 طالب وطالبة -حسب ماعلنت عنه الوزارة-.
وكان الطلبة أكدوا مرارا بان العودة الى الاردن قسرية، اضافة الى ارتفاع كلفة الانتقال من الجامعات الاوكرانية الى دول أوروبا المجاورة.


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