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التمهيد لمستقبل أكثر اخضرارا في الأردن

منذ 4 ثواني
التمهيد لمستقبل أكثر اخضرارا في الأردن

وطنا اليوم:أطلقت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في مقرها بالأردن، الاثنين، نظام الطاقة الشمسية، والتي من المتوقع أن يعزز النظام استمرارية الأعمال ويقلل من التأثيرات المناخية للمنظمة في الأردن، بالإضافة الى خفض تكاليف الطاقة وتعزيز التنمية المستدامة في المنطقة.
وحضر حفل الافتتاح وزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة والأمين العام لوزارة الطاقة والثروة المعدنية أماني العزام، ومساعد المدير العام للمنظمة والممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال إفريقيا الدكتور عبد الحكيم الواعر، ومدير قسم الخدمات اللوجستية رودريغو دي لابويرتا، بالإضافة إلى فريق المسؤولية البيئية المؤسسية وزملاء من فريق الطاقة الخضراء التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وفريق عمل المنظمة في الأردن.
وجاء إطلاق نظام الطاقة الشمسية تماشياً مع استراتيجية المسؤولية البيئية المؤسسية 2020-2030 لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، ومهد فريق المسؤولية البيئية المؤسسية ومكتب المنظمة في الأردن وفريق الطاقة الخضراء التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الطريق نحو منظمة الأغذية والزراعة منخفضة الكربون من خلال تركيب نظام الطاقة الشمسية الكهروضوئية المرتبط بالشبكة بقدرة 13 كيلو واط.
وسيكون هذا النظام قادرًا على تغطية ما يقارب من 50 بالمئة من استهلاك الكهرباء في المكتب وتخفيض ما يقارب 11 طنًا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويا.
وقال الوزير الردايدة؛ إن “احتفال اليوم يتجاوز تركيب نظام الطاقة الشمسية إلى وجود داعمين لإيصال رسالة بأن كفاءة الطاقة هي الأساس”.

وهنأت الأمين العام لوزارة الطاقة والثروة المعدنية أماني العزام التزام المنظمة في الأردن تجاه مستقبل أخضر ورفع كفاءة استخدام الطاقة.
وقال ممثل المنظمة في الأردن المهندس نبيل عساف: أنه ومن خلال مبادرات كفاءة الطاقة التي ستزيد من استدامة مرافقنا، تمهد منظمة الفاو في الأردن الطريق نحو خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 45 بالمئة على النحو المنصوص عليه في استراتيجية المسؤولية البيئية المشتركة لمنظمة الأغذية والزراعة 2020-2030.
من جانبه، قال مدير قسم الخدمات اللوجستية رودريغو دي لابويرتا “هذا النظام هو نتاج العمل والتعاون بين مكتب المنظمة في الأردن وفرق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأغذية والزراعة


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