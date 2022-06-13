عاجل .. تنكة البنزين 90 ستتجاوز 20 دينارا أردنيا

وطنا اليوم_بات الأردنيون على موعد مرتقب لأسعار قياسية للوقود، بتجاوز سعر صفيحة (تنكة) البنزين 90 حاجز الـ 20 دينارا أردنيا، بعد تأكيد وزير الدولة لشؤون الاعلام / الناطق باسم الحكومة فيصل الشبول، اليوم الاثنين، رفع أسعار الوقود في الأشهر الأربعة القادمة.



وأكد الشبول أن الحكومة سترفع أسعار المحروقات 4 مرات قادمة بداية كل شهر، بـ 3.5 قرش على الأقل لكل شهر، وذلك بدلا عن تثبيت أسعار الوقود في الشتاء الماضي وشهر رمضان.



وحسب تصريحات الشبول، سيصبح سعر لتر البنزين 90 في شهر أيلول القادم 1.025 دينار، وبالتالي سعر التنكة (20 لترا) 20.5 دينار.



كما سيصبح سعر لتر الوقود اعتبارا من تشرين الأول القادم 1.06 دينار على الأقل.