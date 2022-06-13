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الحكومة: أسعار الخبز لن تُمس وهناك اختلاف على الحليب

منذ 3 ثواني
الحكومة: أسعار الخبز لن تُمس وهناك اختلاف على الحليب

وطنا اليوم:قال وزير الدولة لشؤون الإعلام، فيصل الشبول، الاثنين، إن أسعار الخبز “لن تُمس”، مشيرا إلى انتباه الحكومة “منذ فترة طويلة” لتوفير مخزون استراتيجي من السلع الغذائية.
وأوضح الشبول وهو الناطق باسم الحكومة، لبرنامج صوت المملكة الذي يبث على قناة المملكة، أن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) تصنف الأردن “رقم واحد” في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لناحية توافر المواد الغذائية استنادا إلى “3 مؤشرات: توفر السلعة وجودة هذه السلعة وسعرها”.
وفيما يتعلق بارتفاع أسعار الحليب، قال الشبول إن وزارتي الزراعة والصناعة والتجارة والتموين “لم تصل إلى اتفاق” مع جمعية مربي الأبقار، بسبب “خلاف على نسبة الارتفاع”، على خلفية زيادة سعر الأعلاف.


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