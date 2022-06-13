الشبول يؤكد: 4 رفعات قادمة على أسعار المحروقات

وطنا اليوم:اكد وزير الدولة لشؤون الاعلام / الناطق باسم الحكومة فيصل الشبول ، تصريحات وزير الداخلية حول وجود 4 قادمة على أسعار الوقود.

وبين الشبول عبر صوت المملكة ، ان الأشهر الماضية الحكومة ثبت أسعار القود بسبب تعافي الأردنيين من كورونا ، ورمضان ، والشتاء ، ولم تتوقع الحكومة ارتفاع أسعار المحروقات عالميا بهذا الشكل ، وبينت الحكومة سابقا انها سترجع تعكس الزيادة في بداية الربيع.

وبين ان الحكومة ملتزمة بالموازنة ، واذا استمرت بهذه الأسعار فان الموازنة لن تتحقق.

وأشار الى ان حتى الرافعات القادمة لن تكفي لسداد العجز.