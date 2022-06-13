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توقع ارتفاع أسعار الالبان في الأردن 20%

منذ ثانيتين
توقع ارتفاع أسعار الالبان في الأردن 20%

وطنا اليوم:قال عضو مجلس إدارة صناعة الأردن فواز الشكعة، إنه من المتوقع أن تشهد أسعار الألبان في الأردن ارتفاعا بنحو 20 في المئة.
وأضاف الشكعة الاثنين، أن مصانع الألبان تتكبد خسائر فادحة نتيجة ارتفاع أسعار الحليب، إلى جانب ارتفاع أسعار المحروقات، ما انعكس سلبا على كلف الإنتاج، مبينا أن هذا الأمر تم مناقشته في وقت سابق مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
وبين أن التوصية برفع أسعار الحليب من باب المزرعة، ستزيد من أعباء المصانع ما سيدفعها إلى رفع أسعار بيع الألبان للمواطنين، لتعويض الخسائر التي تلحق بهم، مشيرا إلى أن أصحاب المصانع لم يعملوا على رفع أسعار الألبان في وقت سابق، رغم ارتفاع أسعار الحليب من 40 إلى 48 قرشا، مراعاة لأوضاع الأردنيين الاقتصادية.
وأكد أن الارتفاع الأخير لأسعار الحليب، سيزيد من وطأة معاناة أصحاب المصانع، ما يعني توجههم إلى رفع أسعار الألبان في السوق المحلية، موضحا أن الأزمة الروسية الأوكرانية أيضا كان لها دور سلبي ملحوظ على الأردن والقطاعات الاقتصادية.

ارتفاع أسعار الحليب في الأردن
وقال رئيس جمعية ائتلاف الأبقار ليث الحاج، في وقت سابق الأحد، إن ارتفاع أسعار الأعلاف هو السبب وراء ارتفاع أسعار الحليب، لافتا إلى أن مربي الأبقار لا يتلقون أي دعم حكومي.
وأضاف الحاج أن القطاع يخسر شهريا نحو مليوني دينار بسبب فروقات الأسعار، مشيرا إلى أنه يتم بيع الحليب بسعر 47 قرشا فيما تبلغ كلفته نحو 53 قرشا.
الى قال رئيس جمعية ائتلاف مربي الأبقار التعاونية الزراعية ليث الحاج ان السعر المتداول لسعر الحليب هو السعر التكلفة ، وبالتالي لا يمكن القول ان هنالك ارتفاعا في أسعار الحليب.
وبين الحاج في تصريحات ، ان المزارعين وافقوا على البيع بسعر 53 قرشا ، والذي يمثل سعر تكلفة انتاج الحليب دون أي ربح ، لكي يوقفوا الخسائر التي يعاني منها القطاع.


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